La policia realitza un comís de 4.725 quilos de tabac de pipa d’aigua

El Grup Antifrau del Cos de Policia en col·laboració amb el Grup d’Antifrau de la Duana Andorrana i amb els Serveis de la Duana Francesa han culminat aquest cap de setmana una operació anomenada 'Olipíades'.



La detenció a França a la Duana del DCNJ de Porta, el passat dia 3 d’octubre, d'un home no resident de nacionalitat francesa, conduint una furgoneta transportant un tona de tabac de pipa d'aigua provenint del Principat, va generar l'obertura d'una investigació per part del Cos de Policia. Fruit d'aquesta detenció, s’identifica com a subministrador un comerç radicat a Andorra la Vella que regenta un home de nacionalitat francesa resident de 27 anys, i vist els elements incriminatoris es judicialitza la present investigació. Les investigacions permeten detectar la presència al Principat d'una furgoneta Renault Master matricula francesa, que hauria carregat durant el mati de dissabte més de dues tones de tabac de pipa d'aigua provinent del comerç investigat.



El dispositiu policial, culmina la matinada de diumenge, quan el propietari del comerç efectua tasques de pilot en un turisme Audi A1 matricula del Principat a la furgoneta carregada, i el comboi es dirigeix cap a la frontera franco-andorrana. Es procedeix a la detenció (1.15 h) del referit gerent, així com de tres altres persones, tots homes no residents de nacionalitat francesa d’edats 18, 19 i 31 anys. A l’interior de la furgoneta es confisquen 208 caixes de tabac de pipa d’aigua (2.496 kg valorats en 114.466 €).





Posteriorment, s’efectua una perquisició a l’establiment comercial i domicili del detingut resident, on es confisca 186 caixes de tabac de pipa d’aigua (2.229 kg valorats en 102.233 €), així com diversa documentació rellevant per a la investigació. També s'han comissat els dos vehicles anteriorment esmentats (furgoneta i turisme), un rellotge d’alta gama valorat en 17.000 €, i uns 18.000 € en efectiu.



La investigació duta a terme, determina que l’empresari es dedica a vendre quantitats molt importants de tabac de pipa d’aigua, havent venut a altres grups de contrabandistes de l’estat veí, i s’estima que el tràfic haurà estat com a mínim de set tones de tabac de pipa d’aigua, per un valor aproximat als 315.000 €. Els quatre detinguts han passat a disposició judicial aquest dimarts dia 9.