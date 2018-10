Concurs d'idees per crear un pol d'atracció al carrer Doctor Vilanova

El Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) publica aquest dimecres les bases del concurs nacional d’idees de la remodelació urbanística del carrer Doctor Vilanova, la creació d’un espai públic a la parcel·la de cessió del comú d'Andorra la Vella a Prada Casadet, l’embelliment de la plaça del Poble i la connexió amb el Centre Històric i el centre ciutat.



Cal recordar que la corporació va rebre una parcel·la de 2.567 m2 just al davant del Govern –l’àrea més propera al carrer Prat de la Creu de l’actual aparcament d’autobusos–, com a conseqüència de la negociació que va permetre la cessió anticipada de terrenys facilitada ara fa un any pels germans Vinyes. La intenció del comú és construir-hi un element que constitueixi un pol d’atracció, trobada i interconnexió del centre administratiu, el Centre Històric i el centre ciutat, tal com informen des de la corporació.



El projecte també implica l’embelliment de la plaça del Poble posant un especial èmfasi perquè esdevingui un punt de trobada i centre de vida de la parròquia i connecti amb el Centre Històric i el centre comercial. Es pretén, entre d’altres, potenciar la connectivitat entre l’avinguda Tarragona i el carrer Prat de la Creu cap al Centre Històric i centre ciutat, així com millorar la pacificació del trànsit al carrer Doctor Vilanova i Prat de la Creu. També es vol crear un element singular que es pugui destinar a parc, jardins, usos recreatius, turístics, culturals o de lleure. De fet, la remodelació urbanística contempla l’ampliació fins als 16 metres d’amplada del carrer Doctor Vilanova entre la rotonda de Prada Casadet i la de Govern per potenciar i dignificar l’entrada al centre urbà de la capital.



El concurs d’idees estableix cinc fases d’actuació, de tal manera que es puguin executar de manera autònoma en funció de les prioritats del comú i la disponibilitat pressupostària. Una fase abraça l’eixamplament del carrer Doctor Vilanova, en el tram comprès entre les rotondes de la font de Govern i Prada Casadet; un altre sector es concentra entre la rotonda de la font de Govern i l’encreuament amb el carrer Prada Casadet; un altre dels trams se centra en la parcel·la de davant de l’edifici administratiu del Govern, que podrà edificar-se fins al mateix nivell del carrer Prat de la Creu; una altra fase serà per fer la connexió entre aquesta parcel·la i la plaça del Poble; i un cinquè tram implicarà l’embelliment de la plaça del Poble. Amb tot, les propostes podran incloure remodelacions en altres espais adjacents, així com actuacions, projectes o elements que es puguin considerar d’interès per esdevenir un punt emblemàtic de la parròquia.



El comú exigirà que els projectes que es presentin compleixin amb els criteris d’accessibilitat i valorarà positivament la incorporació de l’eficiència energètica i la sostenibilitat en els elements integradors, així com la integració de les noves tecnologies. El termini de presentació de les ofertes finalitza el 3 de desembre.

D'altra banda, cal destacar que aquest dimecres surt publicat també al BOPA el concurs convocat per Andorra Telecom per al projecte d'adequació i embelliment de la parcel·la d'Andorra Telecom ubicada a l'avinguda Meritxell i carrers de la Borda, Sant Salvador i Bonaventura Riberaygua, és a dir, l'espai on s'havia de construir The Cloud.