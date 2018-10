Visita de la Interpol a Andorra

Una delegació de la Secretaria General d'Interpol ha visitat el país aquest dimarts. Ho ha fet en el marc del programa de visites per a la "revisió dels estàndards de qualitat" de l'Oficina Central Nacional (OCN) d'Interpol a Andorra, ha informat la la policia a través d'un comunicat.

Concretament, el grup d'experts de la Interpol va fer una presentació sobre el funcionament de l'organització i les seves eines. Ho ha ver a la sala d'actes del despatx central de la Policia, en una conferència que va comptar amb la presència del ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, del director de la Policia, Jordi Moreno, així com membres del Tribunal de Corts, de la Fiscalia General i de la Batllia. També van assistir-hi alts comandaments del personal policial i investigadors.



Andorra es va adherir a l'Organització Internacional de la Policia Criminal Interpol (OIPC-Interpol) l'any 1987. Actualment està formada per 192 països membres. L'OCN Andorra forma part de la nova Oficina de Cooperació Policial Internacional, i la seva funció és assegurar i desenvolupar la mútua cooperació policíaca a nivell internacional i de promoure la creació de projectes en la lluita contra el crim. La cooperació es basa sempre en el principi de la no intervenció en assumptes que revesteixen caràcter polític, militar, religiós o racial.

La Policia andorrana a banda de treballar amb Interpol en matèria de cooperació policial, també participa activament en el seu funcionament organitzatiu, des que l'OCN d'Andorra va ser elegida membre del Comitè Europeu d'Interpol l'any 2016 i fins el 2020.