Compromís proposa impulsar un Pla de Façanes a Castellciutat

Segons el primer grup de l'oposició, "cal actuar de manera decidida abordant una reforma de la seva imatge", i proposa seguir el model del pla de reforma del Centre Històric de la Seu. El portaveu de Compromís, Òscar Ordeig, considera que aquest pla "hauria de ser inclosa en el pressupost d’aquest any mateix" i anar acompanya "d'una intensificació de la neteja i manteniment de carrers i places".

Segons Compromís, "Castellciutat és una vila amb molta història i realitats pròpies que requereixen un tractament específic i una planificació diferenciada", atès que "fou habitat des de molt antic i ha passat per moltes vicissituds durant la història fins a arribar a l’actualitat". El grup acusa l'equip de govern de "falta de planificació, la mala gestió del poble i desídia", que creu que "dóna una imatge degradada en molts carrers i places de Ciutat, que va en detriment de la qualitat residencial i l’activitat comercial i turística". I hi afegeixen que "les cases tradicionals d’estructura urbanística medieval i els nombrosos romanents medievals de la seva arquitectura li donen molt atractiu pels visitants".

Per El Periòdic

