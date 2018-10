Judici a quatre acusats de distribuir bitllets falsos, que van ser localitzats a la Pobla

L'Audiència de Lleida jutja aquesta setmana els quatre acusats de distribuir bitllets falsificats arreu de Catalunya que van ser detinguts ara fa dos anys després de ser enxampats pels Mossos d'Esquadra a la Pobla de Segur. Els implicats, tots d'origen marroquí, formarien part d'una xarxa que comprava els bitllets a la ciutat italiana de Nàpols i els distribuïa posteriorment des del districte barceloní de Nou Barris, segons ha detallat un sergent dels Mossos d'Esquadra encarregat de la investigació.

La fiscalia demana deu anys de presó per a cadascun dels quatre acusats. Aquests han negat ser coneixedors ni propietaris del sobre amb 7.800 euros en bitllets falsos de 100 euros que els Mossos d'Esquadra van trobar darrere el seient del conductor del cotxe amb què havien viatjat fins al Pallars Jussà el dia 3 de juny de 2016.

Els fets van tenir lloc quan tres dels acusats es trobaven a les immediacions de l'estació d'autobusos de la Pobla de Segur, dos d'ells dins d'un vehicle i l'altre fora. En veure els agents, va marxar del lloc. Segons han declarat els policies, se'ls va identificar i es va registrar el cotxe. Darrere el seient del conductor van trobar un sobre amb els bitllets falsos. El conductor va aprofitar que els agents estaven amb l'altre company per fugir, per la qual cosa només un d'ells va ser detingut. A l'audiència, aquest detingut ha declarat que a la comissaria va rebre una trucada des del mòbil dels dos acusats que havien fugit, els quals, parlant en àrab, li demanaven que, com que era jove i no tenia antecedents, digués que els diners eren seus. Però ell es va enfadar i llavors va decidir explicar-ho tot als Mossos i traduir-los la conversa que havien mantingut.



Els Mossos van aconseguir així identificar els altres dos acusats que estaven a la Pobla de Segur. Gràcies a la intervenció dels telèfons mòbils es va poder detenir un quart acusat a qui els agents consideren l'encarregat de guardar i distribuir la moneda falsa.

Xarxa encara activa



Al judici, els policies han declarat que els bitllets de 100 euros trobats dins el vehicle tenien un tacte diferent i números de sèrie repetits, però que igualment es podrien confondre, al carrer, amb bitllets de curs legal. Sospiten que la xarxa encara està activa i segueix enviant des d'Itàlia bitllets falsos per distribuir-los des de Barcelona.

La investigació no ha pogut determinar quina és la persona de contacte amb Itàlia i consideren que els detinguts formen part dels membres de la xarxa a Catalunya.