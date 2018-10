Cardelús ja forma part de manera oficial de l’Ángel Nieto Team

Així mateix, va destacar que «serà una gran responsabilitat perquè estaré a una gran formació i caldrà seguir creixent per consolidar-me entre els pilots mundialistes de la categoria de Moto2 que serà totalment diferent del 2019 perquè les motos tindran una potència i unes característiques noves a causa del canvi de motor».

D’aquesta manera, Cardelús que està completant la recta final de la present temporada al mundial amb l’equip Snipers com a substitut de Fenati, passa a fer el pas definitiu i es consolida com a pilot permanent del Campionat del Món. Cardelús estarà acompanyat pel britànic Jake Dixo i pilotarà una moto de la marca KTM. «L’acord que hem tancat representa la culminació del meu primer objectiu esportiu: arribar a ser pilot permanent del Campionat del Món», assegurava Cardelús.

Ha arribat el dia i ja és oficial: L’Ángel Nieto Team de Jorge Martínez Aspar i Xavi Cardelús han arribat a un acord que possibilita el salt definitiu de l’andorrà al Campionat del Món de Moto2 per a la temporada 2019.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació