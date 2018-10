Brugada vol conscienciació sobre la mort sobtada

En el marc del segon cicle d’actuació en hipertensió articular i risc vascular, ahir es va celebrar la conferència Esport i salut cardiovascular. La mort sobtada, a càrrec del prestigiós cardiòleg Ramón Brugada. En aquesta xerrada es va parlar dels avenços que s’han fet en aquest camp i de la desfibril·lació pública.

«És una visió global de tot el projecte de mort sobtada que estem liderant a Girona», comentava Brugada. «El problema de l’esport és que ara, qui no corre mitja marató cada mes no compta, hem arribat a un nivell de bogeria en el camp de les curses de muntanya o en una cursa com és la Titan Desert, que tenen un nivell tan exigent que impliquen un risc per a la gent que no està preparada, capacitada o ben entrenada».

Per aquest motiu, va demanar que tots els organitzadors de proves «exigeixin un examen» i va denunciar que aquestes «competeixen per ser la més multitudinària», i que això és «el que prioritzen». Per tant, la solució seria fer «una prova d’esforç i un electrocardiograma». «Si tot surt bé, tens menys probabilitats de patir-la», recordava, «No es pot córrer ultra trails i no haver anat al metge perquè hi ha gent que és una bomba de rellotgeria, ens hem tornat una mica bojos, no tothom és Kilian Jornet però tothom intenta ser-ho», concloïa.