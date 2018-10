L’ocupació hotelera fregarà el 80% el pont del Pilar

El pont del Pilar, que s’inicia aquesta nit i s’allargarà tot el cap de setmana, portarà una gran quantitat de visitants espanyols al país. Així ho preveu el sector hoteler que, a l’espera de tancar les dades al llarg del dia d’avui, calcula que es fregarà el 80% (79,07%) del total de la seva ocupació, cinc punts per sobre que en el mateix període de l’any passat. Excepcionalment, la parròquia més demandada serà la Massana amb un 83,47%, seguida d’Andorra la Vella amb un 81,94%, d’Escaldes-Engordany amb un 81,67% i de Canillo amb un 80,78%. Per la seva banda, Encamp tindrà una ocupació del 75,17%, Sant Julià de Lòria d’un 74,58% i Ordino d’un 64,82%. Mentre que en aquesta última parròquia la majoria de les reserves s’han realitzat per la nit de dissabte a diumenge, a la resta són per demà.



Malgrat que les bones xifres es deuen al fet que demà és festiu a Espanya, a la Massana, a més, se celebra el Raw MTB Challenge, una cursa internacional que premia a qui més voltes dona al voltant del Bike Park de Vallnord i aconsegueix millorar el temps. Aquest diumenge també serà l’últim que l’estació obrirà pels amants de la bicicleta de muntanya, després d’un estiu molt intens. Per celebrar-ho, l’organització celebrarà una jornada de portes obertes gratuïta per a tots els seus usuaris.

D’altra banda, la parròquia massanenca també es troba a ple rendiment amb les onzenes jornades gastronòmiques de la Massana Fogons, i per tot plegat, aquest cap de setmana, serà la parròquia que gaudirà d’una major ocupació.