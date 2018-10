El PS veu perillar el futur de les professions liberals

El PS està «preocupat» pel futur de les professions liberals al país arran del canvi legislatiu que ha plantejat el Govern, que pretén simplificar l’homologació de titulacions per exercir una professió titulada a Andorra i que ha estat admès a tràmit. «Hem comprovat que el projecte de llei podria ser contraproduent: minva la qualitat i afecten greument el servei que han d’oferir», assegura el conseller general socialdemòcrata, Gerard Alís.



Per això, el socialdemòcrata va entrar ahir set preguntes al Consell General que l’Executiu haurà de respondre per escrit sobre la qüestió. Alís vol conèixer si s’ha consultat als col·legis professionals i quines seran les mesures que es preveuen per assegurar la qualitat del servei que es presta i la incorporació d’aquests professionals al mercat europeu, tal com preveu la llei, en el marc de les negociacions per l’acord d’associació. Entre el reguitzell de preguntes tramitades, Alís també vol saber si el Govern vol «fer desaparèixer dits organismes que asseguren l’autoregulació de les professions». Per la formació socialdemòcrata, «existeix una desconsideració, ja que «els col·lectius perceben que no són tinguts en comptes a l’hora d’adoptar mesures que els afecten directament». D’altra, Alís també va preguntar quines mesures es prendran per «fomentar que els col·legis assegurin el control i la qualitat del servei que es dona».

Mercat únic

El PS també vol entendre per què el canvi legislatiu preveu regularitzar la incorporació dels professionals al mercat únic de la UE si «Andorra no està subjecta a la directiva de la Unió Europa» i quan l’acord d’associació encara no és una realitat. Amb Europa a l’horitzó, el parlamentari també va preguntar si s’han previst mecanismes específics per als treballadors nacionals en situacions equiparables, ja que el conseller socialdemòcrata creu que «el col·lectiu també requereix períodes de transitorietat i d’adaptació per participar en el mercat únic».