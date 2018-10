Edicte pel concurs per elaborar el cens caní per ADN

L’elaboració del cens caní mitjançant l’ADN que s’aplicarà a principis del 2019 i serà obligatori juntament amb la identificació del microxip comença a agafar forma. Ahir es va publicar al BOPA l’edicte pel concurs públic per adjudicar els treballs. El projecte té l’objectiu de millorar la gestió i la prevenció dels comportaments incívics a la via pública, així com crear eines de control i intervenció per la identificació dels propietaris que no recullen els excrements dels seus gossos.



El concurs el presenta Escaldes-Engordany, però el van impulsar tots els comuns amb la col·laboració del Govern. L’entrada en funcionament del cens caní tindrà un període transitori perquè els propietaris de gossos puguin obtenir el perfil genèric del seu animal al Registre d’Animals de Companyia. Es preveu que els comuns puguin finançar una part dels costos exigibles als propietaris.