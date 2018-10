Les jornades tèxtils es modernitzen amb Pierre Fouché

Les XII Jornades tèxtils que se celebraran a Escaldes-Engordany del 19 al 21 d’octubre es modernitzen i s’adapten als temps actuals amb l’ajuda d’un artista contemporani especialista a expressar-se a través dels fils: Pierre Fouché (Pretòria, 1977). Segons va exlicar el conseller de Cultura del comú escaldenc, Salomó Benchlluch, «Fouché està especialitzat en diverses tècniques, entre elles la punta de coixí contemporània, que utilitza per crear obres realistes basades en representacions fotogràfiques».

Per entendre Fouché cal oblidar-se del concepte de punta de coixí que la majoria tenim al cap, el seu llenguatge és directa i les fotografies que representa freguen, sovint, la irreverència i constitueixen una crítica àcida a la societat i els rols de gènere. Darrerè d’això hi ha una reflexió interessant a través del propi fil sobre com el món dels treballs manuals i el dels fils, particularment, s’associa a la dona.

Benchlluch també va anunciar que el CAEE comptarà amb obres de l’artista del 19 al 21 d’octubre, «volíem més dies però no ha pogut ser», va lamentar el conseller. El sud-africà impartirà un taller de punta contemporània el dissabte 20, pel qual ja no queden places disponibles.

Fouché té una sòlida formació acadèmica en art i ha desenvolupat la major part de la seva carrera al seu país natal tot i que també ha col·laborat en diverses exposicions als Estats Units, Suïssa i el Regne Unit i ha format part de residències artístiques a Suïssa i França.

Benchluch va destacar l’esforç de Fouché per viatjar de Sud-àfrica a Andorra, tenint en compte el pressupost limitat de les jornades, un total de 8.000 euros, xifra molt similar a la de l’any passat «tot i la presència de Fouché», va aclarir el conseller.

Repeteixen

A la llista de convidats transfronterers cal sumar-hi Linda Prema i Marutxi Beaumont, que repeteixen a les jornades tèxtils. Prema, dissenyadora barcelonina, oferirà el monogràfic L’art de pintar la llana, amb una introducció a la tècnica del feltre natural i l’exploració de les seves possibilitats amb el color.

I Beaumont, il·lustradora i pintora catalana, de la seva banda, portarà la batuta del tapís gegant dedicat a l’aigua. La feina estarà amenitzada musicalment amb la col·laboració de Landry Riba i Sílvia Garcia. Aquesta activitat està prevista a l’aire lliure, el migdia del dissabte 20 a la plaça Coprínceps. Una oportunitat per aprendre a teixir en companyia i al ritme de bona música.

Trobada de puntaires

Potser serà diumenge el dia més tradicional, amb la multitudinària trobada de puntaires que espera acollir uns 450 teixidors proveïts de sengles coixins. Però com que es tracta de renovar-se o morir, el toc més contemporani el donarà la performista Irene la Paz amb una interpretació anomenada La madeja, que combina l’equilibri sobre cable i l’art de teixir: «una proposta delicada sobre l’acceptació de l’embolic com a part de nosaltres, en la qual se’ns mostra que la vida té molts fils dels quals tibar», la van descriure des del comú.

I per anar fent boca, el CAEE acull des d’avui i fins el 10 de novembre l’exposició dels treballs dels alumnes del Taller tèxtil i de vidre de la parròquia.