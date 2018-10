El MoraBanc aniquila al Brescia amb una exhibició a casa (110-91)

Un excepcional Reggie Upshaw ha liderat un MoraBanc que ha fet un segon temps perfecte i ha aconseguiy un llegendari resultat de 110 a 91 que s'ha convertit en la primera victòria tricolor a l’EuroCup aquesta temporada. Les accions d’Upshaw han servit per començar uns darrers 20 minuts impecables i per aconseguir el rècord de punts anotats en tota la història del club.

El partit es s'ha estrenat amb set punts ràpids de John Shurna. Tres minuts tardava en arribar la primera cistella italiana. S’estava fent un treball perfecte en defensa. A més, Michele Vitali era el director de l’equip, contra el seu exequip, precisament. Els italians tenien bon encert però el MoraBanc sabia aprofitar les errades dels rivals, assegurant els punts amb un bon joc interior. A dos minuts del final del primer quart, la diferència era de set punts. Tot i els esforços per apropar-se dels italians, era inútil perquè l’equip del Principat estava revolucionat en atac. Al final del quart el resultat era de 23 a 19 després d’haver apostat pels punts segurs.

Al segon quart, el MoraBanc sortia amb menys intensitat, situació que el Brescia ha sabut aprofitar per remuntar en l’electrònic i passar per davant dels andorrans. Però el MoraBanc no es rendia i era Reggie Upshaw qui tornava a igualar. Iniciava un dia personal excepcional i augurava la millor èpica. Era un estira-i-arronsa constant, amb moments brillants. Tot i això, un altre Brescia havia aparegut en aquest segon quart i era capaç de posar entre les cordes al MoraBanc. No obstant això, amb el pas dels minuts, seguia progressant, collant al rival i fent bon treball en defensa davant d’un rival crescut, mentrestant, a la pista, vivíem un duel de Vitalis. Empatats tota l’estona, igualats en tots els efectes. Quan faltava un minut era Reggie Upshaw qui aconseguia un triple excepcional i psicològic que despertava l’essència andorrana. Finalment, el MoraBanc marxava del primer temps amb un resultat de 47 a 43.

En la segona part, tot va canviar. Radicalment. Amb un Brescia que tenia ganes de guanyar i un MoraBanc que no estava disposat a permetre-ho. El Poliesportiu cridava com mai i els italians s’anaven apropant per segons al marcador. La situació era de pressió màxima però els tricolor no es desconcentraven. Tot i això, David Jelínek apareixia per tornar a marcar diferència. Però el poc marge seguia al marcador, fins i tot els italians empataven per moments.

Quan faltaven quatre minuts pel final del quart Upshaw ha anotat la cistella psicològica definitiva i, amb sis punts d’avantatge, s’aconseguia il·lusió. Han estat els líders en aquest tercer quart, fent una bona exhibició, sobretot el nord-americà que va fer un final brillant, amb un encert i una classe excepcional que feia saltar al Poliesportiu fent un tercer quart per emmarcar.

En el darrer quart, el MoraBanc tenia un avantatge còmode i no volia desaprofitar l’ocasió després d’haver crescut imparable en aquest segon temps. Era el moment d’ampliar l’avantatge i sentenciar finalment el partit amb el talent de Jorhn Shurna, David Jelínek i, claríssimament, d’Upshaw.

Totalment acabat, destruït i aniquilat, el Brescia ha acabat sucumbint al poder tricolor amb un darrer temps impecable sumant una diferència brutal. Amb confiança, els resultats acompanyen. I se superen els 100 punts. El Brescia ha desaparescut en aquest darrer temps, ha marxat abans d’hora a Itàlia i els andorrans han aprofitat per fer esclatar el Poliesportiu d’Andorra.