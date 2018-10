DA confia que Espot donarà el ‘sí’ en la propera executiva

L’executiva demòcrata no vol demorar per més temps la designació del seu candidat, de la persona que s’ha de convertir en el relleu de Toni Martí i que aglutini un ampli suport. Però el ministre de Justícia, Interior i Afers Socials porta temps meditant una decisió que no li és fàcil perquè és conscient que la propera no serà una legislatura fàcil i que revalidar la majoria absoluta al Consell General tampoc és una tasca senzilla, doncs la responsabilitat del Govern comporta un desgast que possiblement passarà factura i les possibles aliances són complicades per les diferències existents en afers cabdals.



Però DA espera el sí d’Espot molt aviat. Exactament el dimecres que ve els membres de l’executiva taronja confien en la resposta afirmativa del ministre que comanda interior i la justícia i que és la figura més mediàtica del gabinet i que està acostumat a torejar amb la pressió dels mitjans de comunicació i l’oposició.



A la recambra hi ha altres noms per si falla Espot, una possibilitat que fonts de DA gairebé descarten ja que dimecres passat, quan es va demanar a Espot que es pronunciés ja, la sensació que va planar entre els assistents va ser que efectivament liderarà la candidatura de DA en les properes eleccions, tot i que va demanar uns dies per a la contesta. Almenys ara per ara ningú de DA considera que pugui haver-hi una negativa, tot i que fins dimecres ningú respirarà alleujat.



Hi havien altres opcions: El ministre d’Educació, Eric Jover, és un home que ha ascendit esglaons dins de l’aparell de DA pel seu tarannà dialogant i perquè ha sabut calmar els ànims d’un col·lectiu de professors amb prou força per debilitar l’actual Executiu. El protagonisme de Jover és evident, ja que a més com a president és la persona que controla el partit.



Després del ministre d’Educació han sorgit altres noms en forma de travessa, com Conxita Marsol o Vicenç Mateu, i fins i tot hi ha qui encara pensava que Jordi Cinca pogués donar el salt cap a la candidatura, però sense Espot existia el temor d’una desbandada a les files demòcrates.



Però si no hi ha un gir inesperat serà Espot qui aspirarà a ocupar el despatx de Martí. El ministre sap que sense una majoria absoluta estarà obligat a pactar en una cambra parlamentària amb representació molt allunyada pel que fa a diversos temes: l’associació amb Europa, avortament, polítiques socials… Però a la casa taronja hi ha plena confiança en Espot, a qui qualifiquen d’una persona dialogant capaç d’arribar a acords amb altres grups. L’anomenada tercera via que ara per ara és la suma d’UL i Independents de la Massana és vista com un possible aliat, però l’escull d’Europa és massa gran. Les calculadores ja estan funcionant i n’hi ha que atorguen sis conseller a UL-ILM (les parròquies de Sant Julià de Lòria i la Massana) i la llista nacional, perquè des de DA es dona per segur que Ciutadans Compromesos s’inclinarà per aquesta tercera via encara que sigui de forma soterrada. En canvi, algunes fonts de DA baixen les expectatives del PS de Pere López i les d’L’A, en part per un pacte que és un interrogant quant a la resposta que obtindrà electoralment. I SDP? Segons la representació parlamentària que obtingui pot fer decantar la balança. La pregunta és si ho faria cap el cantó d’aquells (L’A-PS) que el van trair per pactar una iniciativa proposada per Jaume Bartumeu.



Per part seva i preguntat ahir pels periodistes, Espot va afirmar que encara no ha pres la decisió però que ho farà en breu. En tot cas, va indicar que ho farà amb unes «línies programàtiques» i un «equip de treball cohesionat i competent».