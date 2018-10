Mortés veu «precampanya» en les crítiques d’L’A al nou POUP

Els pocs minuts que va durar la sessió de consell de comú que es va celebrar ahir a Ordino no va evitar la tensió i els retrets entre majoria i oposició, fet poc habitual a la parròquia. El motiu: l’aprovació provisional de la primera revisió del pla d’urbanisme parroquial (POUP). Les conselleres de la minoria, Eva Choy i Sandra Tudó, van abstenir-se en la votació argumentant que la corporació no havia complert amb el compromís de parlar amb tots els propietaris afectats i que a més, malgrat haver rebut la documentació dins el termini previst, no havien disposat de prou temps per comprovar que totes les modificacions pactades en comissió s’havien acabat incloent.



«La minoria no disposa d’un assessor personal, com sí que té el cònsol, per assessorar-lo en aquest tema», va retreure Choy. En la roda de premsa posterior a la sessió, a més, Tudó va recordar que van ser crítiques amb la contractació d’aquest assessor perquè «estava en tràmits a la Batllia de coses referents al pla d’urbanisme» i perquè consideren que a casa comuna «hi ha professionals que potser en saben més».

Reacció

Davant d’aquest atac, el cònsol, Josep Àngel Mortés va defensar la «total transparència» que s’ha tingut amb la minoria a l’hora d’explicar-los la revisió del POUP i va explicar que fins i tot es va accedir a una trobada entre Choy i els arquitectes comunals per resoldre dubtes. Per tot plegat va etzibar: «Sembla que hagi començat la precampanya, doncs la començarem tots». D’altra banda, va assegurar que s’han vist «amb tots els propietaris que ens han volgut veure i ens han vingut a fer consultes» i va defensar el seu assessor i la legitimació per contractar-lo. «És un arquitecte de reconegut prestigi i tenia i té la meva confiança», va asseverar.

Més hotels

Un dels canvis més rellevants amb el nou POUP és que es permetrà la construcció d’hotels de més de 40 habitacions (límit recollit en el pla actual), concretament fins a 120. «La parròquia té una mancança d’hotels i això també li he sentit dir algun cop a l’oposició. Per tant s’ha d’incentivar la construcció d’hotels, l’altra cosa és com ho fem», va apuntar Mortés, que considera que la limitació actual fa gairebé «impossible» que cap inversor aposti per fer un establiment a la parròquia de les Valls del Nord. «No hi ha rendibilitat des del punt de vista de les habitacions», va afirmar.



Igualment, va remarcar que la seva aposta ha estat afavorir la construcció d’hotels «mantenint l’entorn que ens caracteritza i continuem sent estrictes». I és que qui vulgui construir un hotel d’entre 50 i 120 habitacions, haurà de destinar un 66% de la parcel·la a zona verda, mentre que només podrà construir-ne un 33%. Per a la resta les condicions es mantenen com fins ara.A més, com a excepció, es permetran cobertes planes que s’hauran de cobrir amb vegetació. Mortés va admetre que de moment ningú els ha demanat una llicència per aquestes construccions, però confia que amb els canvis que s’introduiran a l’estació d’esquí, la situació reverteixi.



Les conselleres de la minoria, però, discrepen. Tot i l’amplitud de la zona verda consideren que «no deixaran de ser hotels grans i no acabem de veure clar que realment s’afavoreixi la construcció d’hotels». Choy i Tudó van defensar establiments de «dimensions més reduïdes».

Procediment

Després de l’aprovació provisional del POUP, ara aquest es farà arribar a la CTU que serà l’encarregada de donar el vistiplau o requerir canvis si ho escau necessari. Posteriorment, es podrà fer l’aprovació definitiva si bé no hi ha data prevista.