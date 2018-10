L’Audiència torna a rebutjar alliberar el pare de la Nadia

L'Audiència de Lleida ha rebutjat deixar en llibertat provisional Fernando Blanco mentre no es conegui la sentència del judici per estafa que es va dur a terme la setmana passada.

La defensa de Blanco havia demanat que l'acusat, en presó provisional des que va ser detingut ara fa dos anys, pugui abandonar la presó en espera que es dicti el veredicte. Però la sala ha desestimat el recurs, tot al·legant els mateixos raonaments que ja havia esgrimit en anteriors ocasions en què li han demanat que se suspengués la presó preventiva. L'Audiència considera que segueix existint risc de fugida de l'acusat i que ara, a més, es veu agreujada, per "l'elevada" pena de presó sol·licitada durant el judici celebrat la setmana passada.

Concretament, la Fiscalia demana sis anys de presó per a Blanco i també per a la seva dona, Marga Garau, per un presumpte delicte d'estafa agreujada. Durant el judici es va poder escoltar les declaracions, tant dels acusats com dels demandants, per la presumpta estafa de més d'1,1 milions d'euros en donatius, suposadament destinats per al tractament mèdic de la seva filla però que els pares de la nena haurien fet servir per a despeses personals i per comprar articles de luxe. Es calcula que d'aquesta manera haurien enganyat unes 6.000 persones, moltes d'elles a l'Alt Urgell. El judici va tenir lloc els dies 2,3, 4 i 5 d'octubre i s'està a l'espera que s'emeti sentència.