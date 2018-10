Vuit joves artistes premiats al VIII concurs Sergi Mas

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, i el cònsol de la Massana,David Baró, van lliurr ahir al vespre els VIII premis Sergi Mas d’arts plàstiques per a joves, que van repartir un total de 6.000 euros entre vuit artistes promesa del Principat, encara que alguns dels guanyadors en la categoria de 23 a 29 anys ja són ben coneguts dins del país com fora.

En aquesta categoria, l’escultora i artista pluridisciplinària Emma Regada va fer doblet amb Entre murs, premiada amb 1.500 euros, i Nus al ventre, amb 500. Origen, d’Irene Clua va rebre una beca de 500 euros.



En la categoria que comprèn les edats de 18 a 22 anys, van ser premiades les obres Courage, de Marcel Llovera, amb una beca de 1.000 euros. L’abraçada, d’Àstrid Janer, amb una beca de 500 euros i Desarrelats, de Domènech Montaner, amb una beca de 1.000 euros. La categoria benjamina de la competició, amb artistes d’entre 14 i 17 anys va reconèixer els tres premiats amb 333 euros cada un amb les obres Submissió, de Fernando Muñoz, La Primavera, de Yaxin Zheng, Do not be fooled by the world, de Carl David Santiago.



En aquesta edició han participat fins a 30 joves i les seves obres s’exposen des d’ahir a l’edifici Els Arcs de La Massana, encara que rotarà per totes les parròquies. S’hi poden veure fotografies, pintura, dibuix, vídeo-art, escultura, aquarel·la i gravat.