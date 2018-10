Menys contaminació lumínica a Sant Romà de les Bons

Hi ha una llei urgent al Consell però el problema està al carrer

Peraquest motiu s’ha refet la línia elèctrica en tot el seu recorregut, s’ha reubicat i adequat el quadre elèctric general, i s’han col·locat noves balises anti-vandalisme.Conjuntament amb el comú d’Encamp també s’han instal·lat càmeres amb l’objectiu de vetllar per la seguretat d’aquest indret. El cost total ha estat de 47.994,44 euros.

El nou enllumenat ornamental de Sant Romà de les Bons redueix en 60% el consum elèctric i minimitza la contaminació lumínica, s’ha rebaixat dels 4.520 als 1.790 watts el consum. L’antiga il·luminació presentava diversos problemes que requerien ser resolts: la línia elèctrica estava malmesa, el quadre elèctric s’ubicava en un terreny d’un particular, i les balises de senyalització estaven trencades per vandalisme.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació