El Govern assegura que el SAD no té llista d’espera

El Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) no té llista d’espera. Així ho assegura el Govern en resposta a diverses preguntes formulades per la consellera socialdemòcrata Rosa Gili. Cal recordar que aquest servei estava sota el control dels comuns fins fa pocs mesos i ara és l’Executiu qui el centralitza. Arran del canvi, van sorgir diferents veus preocupades per si podria afectar a la qualitat del servei. Entre aquestes, els liberals van indicar que tenien constància que es trigava més en respondre les sol·lictuds per gaudir de la prestació del servei. De les respostes es desprèn, però, que no hi ha temps d’espera i que els 34 treballadors que actualment donen el servei són suficients per abastí les necessitats del país.



En aquest sentit, es concreta que dels 34 treballadors esmentats 4 són funcionaris, set tenen un contracte de caràcter indefinit, 12 són agents de l’administració de caràcter indefinit i 11 són eventuals. Tots, excepte un, treballen a temps complet. Els empleats atenen actualment a un total de 190 persones usuàries del SAD distribuïdes entre les set parròquies. Andorra la Vella i Escaldes-Engordany són les que agrupen un major nombre d’usuaris amb 56 i 53 respectivament.

Requisits

Per poder demanar el servei, els usuaris han de trobar-se en una «situació de cronicitat o de discapacitat que li generi situacions de dependència, valorades d’acord amb els criteris del grau de dependència, o bé tenir una problemàtica personal, familiar o social greu que li impedeixi romandre al domicili sense l’ajut del SAD». Així mateix, «també són beneficiaris del SAD els cuidadors no professionals i els familiars de les persones ateses, pel que fa a la informació, l’assessorament i el suport».



El Govern també especifica que l’horari del servei que s’ofereix depèn de les necessitats de cada persona i que s’estableix a partir d’un pla de treball personalitzat que «s’ha consensuat amb la persona interessada, respectant al màxim possible les seves preferències i la cobertura de les necessitats que presenta». En aquest pla s’inclou tant la modalitat el servei diürn, nocturn i de festius. Per tant, i en resposta a la pregunta que formulava la parlamentària del PS, «no és un mateix forfait per a tothom, perquè s’atenen les necessitats individuals de cada persona d’acord amb el principi d’atenció integral i centrada en la persona».