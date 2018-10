Andorra Telecom treballa per implantar la xarxa IoTx al país

La cinquena Jornada Empresa organitzada per Andorra Telecom va posar èmfasi en el treball que s’està fent per implantar la xarxa IoT al país amb la tecnologia LoRaWAN. La xarxa IoT fa referència a la connexió digital a internet d’objectes quotidians (des d’electrodomèstics a robots de fàbriques) que transmeten dades en temps real. Actualment, la parapública ja està desplegant al centre d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany la xarxa LoRa, que permet un millor rang de cobertura i penetració. La xarxa LoRa funciona així: els dispositius es connecten directament a una estació base, que està connectada mitjançant internet a un servidor de xarxa que és qui la coordina i la controla. La xarxa IoT dona resposta a les empreses amb dispositius connectats i ja s’ha provat amb el Servei Andorrà d’Assistència Sanitària amb la monitorització de neveres i consums d’aigua.



Les empreses més importants del món ja s’aprofiten del gran ventall de possibilitats que ofereix l’IoT. Carolina Castellanos, cap de projecte d’IoT a Andorra Telecom, va explicar ahir durant la seva ponència que «les dades permetran millorar l’operativitat de les empreses, mirar com podem millorar l’experiència amb els seus clients i com poder crear serveis». Alguns exemples són el de Securitas Direct, que ha creat un sistema de seguretat molt potent que resisteix als inhibidors de freqüència que solen utilitzar els lladres professionals quan no volen que el senyal de l’alarma doni un avís. Les companyies aèries són altres de les més actives en el terreny de l’IoT; Virgin Atlantic té un avís automàtic d’avaries durant el vol que permet preparar la reparació i Delta Airlines localitza cada equipatge amb radiofreqüència per evitar pèrdues.

Economia i digitalització

El director general d’Andorra Telecom, Jordi Nadal va destacar que un dels grans reptes que el país a escala global té plantejats és el d’adaptar la seva economia a la digitalització i que és responsabilitat de les empreses amb un clar component tecnològic divulgar i acompanyar el teixit productiu del país en aquesta transició. La jornada també va comptar amb les conferències de Javier Velilla, soci fundador de l’agència de marques Comuniza; i els especialistes en transformació digital Alfredo Carrión García i Antonio Mosquera que van assegurar que «la transformació digital no va de tecnologia sinó de posar en comú persones, processos i capacitats per estar preparats per aquest entorn d’incertesa i canvi», informa l’ANA.