Més del 80% dels titulats d’FP troben feina en menys d’un mes

La inserció laboral dels titulats de Formació Professional (FP)del sistema educatiu andorrà és «excel·lent». Així ho va assegurar ahir el ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, a la presentació del primer estudi sobre la matèria des que es va implementar l’FP al Principat, fa 14 anys. Per corroborar-ho, va donar un reguitzell de les dades obtingudes: més del 83% dels graduats enquestats tenien feina en finalitzar els estudis al centre d’Aixovall. D’aquests, un 80% la va aconseguir amb menys d’un mes després de graduar-se i més del 10% la va obtenir abans d’acabar la formació. Amb aquestes xifres, el titular d’Educació va afirmar que «els estudis estan adaptats a les necessitats de les empreses del país».



El que més preocupa als joves és la retribució econòmica, tot i que la valoren amb un 7,4

Educació va enquestar a 89 titulats de dues promocions diferents, una amb menys d’un any en el mercat laboral després d’obtenir la titulació i una altra amb tres anys d’experiència, amb una«triple finalitat»: conèixer la inserció laboral dels titulats a curt i mitjà termini, saber l’adequació del perfil dels estudiants a les exigències del mercat laboral i disposar d’eines per a la millora continua de les formacions. Amb aquests objectius, també se’ls va preguntar la satisfacció que senten amb la feina que exerceixen, amb la formació rebuda i el centre d’Aixovall, i amb la utilitat dels coneixements que van adquirir en els estudis. Tots els resultats van tenir una nota de «notable alt», fins al punt que els enquestats van posar un 8,7 a la satisfacció amb la seva feina i a la utilitat dels coneixements apresos.

La retribució econòmica preocupa

El titular de la cartera d’Educació es va fer fort amb una altra dada: més del 72% dels contractes dels titulats van ser indefinits. A més, en el 77% dels casos se’ls va requerir una titulació d’FP. Però la seguretat de tenir una feina estable no és suficient per als joves: el nivell de la retribució econòmica és el que més preocupa als graduats i va obtenir la pitjor nota de l’estudi, un 7,4.

La intenció del Ministeri d’Educació és repetir cada any l’estudi, que s’ha efectuat conjuntament amb l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra, per tenir dades més fiables. «El primer no ens ha permès extreure totes les conclusions que volíem, sobretot dels estudis que tenen pocs alumnes», va explicar el ministre.

En mans dels docents

Tot i que l’informe és «molt positiu», el responsable d’Educació és conscient que «el mercat laboral és molt dinàmic». Per això, veu necessari que la formació dels titulars s’adapti «constantment» a les necessitats de les empreses. «Faríem un flac favor a l’FP si fóssim autocomplaents amb els resultats obtinguts. Hem de fer que siguin cada vegada millor», va argumentar alhora que també va reivindicar que els títols han de ser «suficientment sòlids i reconeguts» perquè siguin vàlids a l’exterior. De fet, en els 14 anys que fa que el sistema educatiu andorrà ofereix la Formació Professional, és el primer estudi que es fa. El centre d’Aixovall en va fer un d’intern fa uns anys, va explicar el ministre, però els canvis i les millores aplicades en el sistema fins ara s’han basat en «la intuïció dels docents». De fet, seguiran sent els que aportin propostes de millora per assolir millors resultats.

Es queden al país

Un dels motius de l’alta i ràpida inserció laboral dels estudiants d’FP és gràcies al teixit empresarial d’Andorra, va detallar el demòcrata. Més de 250 empreses participen en el programa de pràctiques. «Hi ha una conscienciació per part de les empreses per donar-nos un cop de mà i valoritzar les competències que estem donant als nostres estudiants», va dir. Dels 89 enquestats, tots excepte un treballen a Andorra.

Converses amb els col·legis professionals

El ministre d’Educació va ser preguntat ahir pel canvi legislatiu que ha proposat el Govern en la llei que regula les professions liberals i que ha provocat les crítiques de part de l’oposició. «Em vaig equivocar», va admetre referint-se a la seva primera explicació que ha provocat neguit entre els afectats. Tant ell com el ministre Espot estan mantenint converses amb els col·legis professionals per resoldre les discrepàncies. «Estic segur que arribarem a una entesa», va dir.

Respecte a les queixes que han sorgit sobre el transport públic escolar en hores punta, va assegurar que les primeres setmanes de curs «sempre són complexes» i que ja treballen per buscar solucions.