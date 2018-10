Espot assegura que el Govern no està «entregat» a la UE

Amb motiu del Dia de la Hispanitat, Àngel Ros va oferir ahir el seu primer discurs oficial com a ambaixador davant les principals autoritats andorranes i membres diplomàtics espanyols. Ros va aprofitar l’ocasió per assegurar una vegada més el ferm compromís d’Espanya d’acompanyar Andorra en el seu procés d’associació a la Unió Europea i ser «una eina al servei del progrés dels ciutadans i ciutadanes d’Andorra si així ho desitgen». El Ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va celebrar les paraules de l’ambaixador i va rebutjar la posició d’UL+ILM i d’SDP que demanen que s’aturin les negociacions. «Nosaltres sempre hem defensat una aproximació a Europa, que respecti els nostres drets, la nostra realitat i les nostres especificitats», va dir, tot qualificant de «visió simplista» els que acusen el Govern «d’estar entregats a qualsevol petició que pugui fer la Unió Europea».



El conseller d’UL, Josep Pintat, per contra, va assegurar que les negociacions s’han d’aturar, el que no vol dir «aixecar-se de la taula», tenint en compte que ens trobem en «període electoral» tant a Andorra com a Europa. Pintat va criticar la «manca d’informació» per part de l’Executiu en tot el procés, el qual va qualificar de «construir una casa sense plànols ni pressupost» i va insistir que «Andorra es mereix una altra cosa» en referència a com el Govern està duent a terme les negociacions amb la Unió Europea. Així mateix, va aclarir que la carta que va fer arribar al ponent permanent del Parlament Europeu per a l’acord d’associació, Juan Fernando López Aguilar, en la qual demanava aturar les negociacions fins després de les eleccions, no era «antieuropea» sinó que «posava els punts sobre les i». A més, va afirmar que el Govern «s’ha quedat sol» i que els col·lectius empresarials «tampoc ho veuen clar».