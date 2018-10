El Govern atorga les beques ARA a 52 esportistes

El Govern va donar a conèixer ahir les 52 beques atorgades als esportistes integrats al programa d’Alt Rendiment d’Andorra per un import de 291.576 euros. Aquest és un programa que té com a finalitat reconèixer el treball i l’esforç dels esportistes d’alt nivell i ajudar-los a millorar la qualitat del seu rendiment. En aquest sentit, el secretari d’Estat d’Esports, Jordi Beal, va explicar ahir que és «un programa molt exigent» i va reiterar «el suport del Govern a l’esport d’alt rendiment».

Per altra banda, la dotació total de 291.576 euros no inclou la previsió de les beques corresponents als esportistes de la Federació Andorrana de Muntanyisme, en les activitats d’estiu, a l’espera que acabin la temporada de competicions. Tampoc s’inclou la previsió dels premis que s’atorgaran al primer trimestre de l’any 2019. Aquest any, a part, hi ha un increment de les beques, aquest fet es deu al fet que hi ha hagut, segons Beal, «un augment dels ajuts en la categoria joves promeses, com a resultat al treball de tecnificació que porten a terme les diferents federacions».

Les beques ARA, que compten amb quatre programes, han quedat repartides de la següent manera en nombre d’esportistes: el programa Joves Promeses (16 esportistes), el programa Promeses (29 esportistes), el programa de Plans Especials (un esportista), el programa Elit destinat als esportistes amb dedicació exclusiva i als que compaginen l’esport amb la vida laboral (sis esportistes). En aquest sentit, els criteris de selecció es basen en l’edat, els resultats esportius de l’última temporada, el grau d’assoliment dels objectius establerts la temporada passada, la progressió de la trajectòria esportiva, i els objectius per a la temporada vinent.

Per un altre costat, destaca l’excepció que ha fet el Govern amb Vicky Jiménez, que per edat no podia optar a l’ajuda. «Si esperem als 16 anys ja no caldrà l’ajuda, a més, en resultats és excepcional», manifestava.