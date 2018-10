Pintat diu que la tercera via és «un projecte que fa il·lusió»

La tercera via és «un projecte que fa il·lusió». Així ho va dir ahir el conseller d’UL, Josep Pintat, tot i matisar que fins a finals d’aquest mes d’octubre no se celebrarà el congrés del partit en el qual es decidirà si finalment concorren a les eleccions amb una llista nacional i amb quines aliances. Amb tot, Pintat no es vol avançar als esdeveniments, ja que del que es tracta ara, va dir, és «d’acabar aquesta legislatura». Preguntat per la possibilitat de presentar-se com a candidat a una llista nacional, Pintat va dir no descartar res i va insistir que abans haurà de parlar amb la gent que li ha donat suport, però va reconèixer que les reflexions personals i familiars estan «força avançades».



En tot cas, el lauredià ja ha començat a reunir-se amb diversos grups d’independents, entre els quals els liberals escindits d’Escaldes. Durant les properes setmanes seguiran les reunions amb la intenció de poder formar llistes a Ordino, Canillo i Andorra la Vella, a més de Sant Julià i la Massana –en les quals ja tindrien prou gent– i d’Escaldes, si finalment l’equip de França Riberaygua s’uneix al projecte.