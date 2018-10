La sub-21 cau golejada davant Anglaterra

Resultat dur el que va rebre la selecció sub-21 a Chesterfield contra Anglaterra, en partit de la fase de classificació per a l’Europeu de la categoria. Va perdre per 7-0. La primera part finalitzava amb els britànics manant per tres gols, obra de Lookman, Konsa i Calvert-Lewin, aquest últim de penal al temps de descompte. El mateix jugador tornava a marcar només començar la segona part. Andorra va aguantar bé fins al tram final del partit. Al minut 82 Solanke feia el cinquè, i ja superat el 90 arribaven dos més, mitjançant Nelson i Garcia en pròpia porteria.