L’àrbitre del Geòrgia-Andorra és substituït pel cas d’arranjaments

La justícia belga realitza una investigació en el futbol d’aquest país per pressumpte frau, blanqueig de diners i per arreglar partits. S’han produït més d’una vintena de detencions i estan sent investigats una desena de clubs de Bèlgica, i agents de jugadors, entrenadors, àrbitres, periodistes i un advocat. Entre els col·legiats es troba Sébastien Delferière, que demà havia de xiular a Tbilisi el matx que enfronta a Geòrgia i Andorra a la Lliga de les Nacions. La UEFA ha decidit substituir-lo.

Fins a 22 persones estan sent investigades en set països, amb la col·laboració de l’Eurojust, l’òrgan de cooperació judicial de la Unió Europea. A Bèlgica s’han realitzat 44 registres i 13 més a França, Luxemburg, Xipre, Montenegro, Sèrbia i Macedònia. Els clubs belgues dins l’operació són l’RSC Anderlecht, FC Bruges, KRC Genk, FC Courtrai, FC Malines, FC Ostende, Sporting Lokeren, KAA Gennt i Standard de Lieja. La policia ha incautat bens i compte bancaris per un valor total de 3,6 milions.

Leontios Trattou, de Xipre, és el col·legiat que dirigirà demà el partit de la selecció absoluta a Tbilisi

Un dels detinguts és Delfière. Per aquest motiu la UEFA el substitueix de cara al matx entre Geòrgia i Andorra pel xipriota Leontios Trattou. Els assistents seran els seus compatriotes Michael Soteriou i Petros Petrou. Diferents figures del futbol belga estan sent investigats, com Mogi Bayat, un dels agents més influents del país i que és sospitós d’haver influït en arreglar partits de la Primera Divisió de Bèlgica per evitar el descens del Malines, tot i que no va tenir èxit en l’objectiu, amb col·laboració amb quatre membres del consell d’administració de l’entitat. Un altre dels implicats i que també està sent interrogat és Dejan Veljkovic, fins l’any passat agent de varis jugadors del Malines i que hauria encapçalat una trama financera per la que hauria tramitat comissions i avantatges fiscals a alguns jugadors, ocultades a Xipre, Sèrbia i Montenegro.

Entre els investigats també es troben entrenadors. Un d’ells és el croat Ivan Leko, actual entrenador del Bruges, campió de lliga la temporada passada. Els resultats d’aquest campionat, precisament, estan en entredit per les pressumptes influències que es van efectuar. Un altre dels encausats és Herman van Holsbeeck, exdirigent de l’Anderlecht.