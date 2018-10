Els hotelers encaren el Pont del Pilar amb un 78% d'ocupació

L'ocupació mitjana dels hotels del Principat per aquest cap de setmana és del 78%, segons les dades facilitades per la Unió Hotelera. La parròquia amb més ocupació mitjana és La Massana (83%), seguida d'Andorra la Vella (82%) i Escaldes-Engordany (81%), mentre que les parròquies amb més habitacions lliures són Ordino i Canillo, amb un 65% i un 70% d'ocupació respectivament, que són les que solen registrar menys ocupació a menys que se celebri algun esdeveniment.

Donat que enguany el dia 12, festiu a Espanya, ha caigut en divendres, són precisament dissabte i diumenge els dies que registren més ocupació, amb més del 91% d'habitacions plenes. Tot i això, el dia 11 només es van registrar un 49% d'ocupació de mitjana als hotels del Principat, fet que "distorsiona la mitjana dels tres dies", tal com han afirmat des de la Unió Hotelera. Així, tenint en compte només les dades de dissabte i diumenge, les parròquies amb més ocupació són Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, amb un 97%, seguides de la Massana i Encamp, que arribaran al 96% d'ocupació.

Cues a la frontera

L'entrada de turistes al Principat ja es nota a les carreteres d'accès al país. El Servei de Mobilitat ha anunciat a través del seu compte de Twitter retencions de fins a dotze quilòmetres d'entrada al Principat a la frontera hispanoandorrana. Segons Mobilitat, també s'està registrant trànsit dens a Oliana, Ponts i a la C-16, al seu pas per Berga, tot i que no es pot afirmar que siguin vehicles que circulin en direcció al Principat. Dins les fronteres, hi ha trànsit dens amb aturades a l'entrada de Sant Julià en sentit nord les quals s'han convertit en cues de fins a 3,5 quilòmetres pels volts del migdia.