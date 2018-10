El pont del Pilar col·lapsa l’accés al Principat

Dijous al vespre va començar l’operació sortida pel pont de Pilar, festiu a Espanya, però fins aquest matí no es s'han començat a formar les primeres llargues cues a la frontera hispanoandorrana. El Servei de Mobilitat ha anunciat a través del seu compte de Twitter retencions de fins a 12 quilòmetres d’entrada al país a mig matí. Segons aquestes informacions, també s'ha registrat una acumulació de trànsit dens a Oliana, Ponts i a la C-16, al seu pas per Berga, tot i que no es pot afirmar que fossin vehicles que circulessin en direcció a Andorra. El servei català de trànsit, per la seva banda, va qualificar de nivell vermell les retencions a l’alçada d’Organyà. Dins les fronteres andorranes, està havent-hi un trànsit dens durant tot el dia amb aturades a l’entrada de Sant Julià en sentit nord les quals s'han convertit en cues de fins a 3,5 quilòmetres pels volts del migdia. La CG-2, d’entrada el Tarter en sentit sud, i la CG-3, d’entrada a la Massana en sentit nord, també estan registrant un trànsit dens al llarg de tota la tarda.