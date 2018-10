Autèntics Hotels vol mantenir el turisme familiar d’Ordino

El Comú d’Ordino, celebrat aquest dijous, va aprovar provisionalment la primera revisió del pla d’urbanisme parroquial (POUP), el qual permetrà la construcció d’hotels de fins a 120 habitacions (actualment, el màxim fixat és de 40). La notícia no va caure gaire bé dins l’associació Autèntics Hotels d’Andorra (AHA) que a través de la seva presidenta, Cristina Canut, va mostrar ahir la seva disconformitat amb el nou projecte. En declaracions a aquest rotatiu, Canut va lamentar les intencions del comú i va reconèixer que la filosofia de l’associació és mantenir el sector hoteler del país com un referent de turisme i gestió familiar. «El que a nosaltres ens agradaria és tenir hotels de muntanya, amb encant, i no de línies estàndards que es poden trobar a qualsevol altre lloc del món», va dir, per tot seguit puntualitzar que «Ordino més que les valls centrals» hauria de conservar una arquitectura tradicional i «l’esperit original de la parròquia». A més, Canut es va mostrar sorpresa d’aquesta decisió, ja que a Andorra «de llits en sobren», de manera que des d’AHA consideren que no té cap sentit ampliar el reglament, i menys tenint en compte que «els apartaments turístics privats també estan en auge» arreu del país.



Invertir no és una bona opció

Així i tot, la presidenta va advertir que «una cosa és el que facin els polítics i marqui la llei i l’altra la realitat», perquè si un empresari busca rendibilitat, «el sector hoteler» al Principat ara mateix «no és una bona opció». Canut també va assegurar que la dimensió dels allotjaments en general està sobredimensionada i es va preguntar que «si els hotels no estan ocupats amb les habitacions que hi ha ara, per què n’hem de construir més?». Per a Canut, «potser», i sense intenció d’acusar ningú, hi ha algun rerefons relacionat amb els últims moviments accionarials de l’estació d’Ordino-Arcalís, totalment aliens al sector hoteler de la zona.



En qualsevol cas, des d’AHA demanen que si finalment s’acaba materialitzant aquesta ampliació, els arquitectes «intentin mantenir al màxim l’estètica i personalitat de la parròquia».