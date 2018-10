ERC proposa avançar cap a una fiscalitat progressiva a la Seu

El grup municipal d’ERC a l’Ajuntament de la Seu presenta al proper plenari, aquest dilluns, una moció en la qual proposa avançar en les finances municipals cap a un model de fiscalitat progressiva.

L’objectiu de la proposta és, principalment, "corregir les desigualtats i garantir l’accés de tota la ciutadania als serveis públics així com afavorir la transició cap a un model energètic basat en energies renovables", expliquen des del grup d'Esquerra. La proposta és que s'apliqui a les ordenances que han de debatre’s durant el proper mes de novembre, amb mesures com ara crear un reglament d’ajuts vinculats al nivell de la renda i que permeti cobrir una part de la quota de l’IBI; bonificació dels immobles posats a disposició de la borsa municipal de lloguer social, i equiparar les famílies monoparentals a les nombroses.

També demanen bonificacions als immobles amb sistemes d’aprofitament d’energia solar, recàrrec als habitatges buits, reducció de la taxa de l’aigua en diferents supòsits, i crear una taxa per a les entitats financeres que tinguin caixers automàtics a les façanes dels immobles, amb accés directe des del carrer.

ERC considera que aquestes i d'altres propostes han d’anar aplicant-se progressivament per "permetre crear un model de fiscalitat socialment i mediambientalment més just".

En l'exposició de motius, Esquerra indica que "l’actual marc normatiu definit a la Llei d’Hisendes Locals resulta excessivament rígid i deixa escassa capacitat normativa als ajuntaments en àmbits tan sensibles com la fiscalitat". I hi afegeixen que "existeix un gran consens social en la idea que tothom hauria de pagar els impostos en base a la seva capacitat econòmica" però que "la realitat és que els impostos i taxes municipals no acostumen a respectar aquest principi, i en gran part és degut a les pròpies limitacions que estableix una normativa estatal obsoleta, que a més limita l’autonomia municipal".

Malgrat aquestes rigideses, consideren "important que els ajuntaments esgotin tot el recorregut normatiu per intentar incloure elements de progressivitat en figures com l’impost sobre béns immobles i les taxes d’escoles bressol, i a més dissenyin solucions imaginatives per compensar el caràcter regressiu de figures com l’IBI".

Plaça de l'Arbre

Al proper plenari, ERC també hi ha presentat dues preguntes per saber quan finalitzaran les obres de la plaça de l’arbre de Castellciutat, que van començar al mes d'agost. El grup municipal considera que els treballs estan "en una situació força endarrerida, cosa que dificulta la circulació dels veïns", malgrat que "a la licitació de les obres, un punt a valorar era el termini de finalització en el menor temps possible".

Esquerra preguntarà "quina és la data de finalització de les obres a què es va comprometre l’empresa adjudicatària en la proposta presentada" i si "es manté aquest termini o la data ha estat alterada". En cas que s'hagi canviat, volen que l'Ajuntament digui quina és la nova data prevista de finalització.