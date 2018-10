Mostra per donar a conèixer els productes del país

Illa Carlemany acull al llarg del cap de setmana la setena Mostra de productes agrícoles i artesans, que compta amb sis participants que representen diferents productors. Tal com va destacar el director del departament d’Agricultura del Govern, Landry Riba, el «primer objectiu» d’aquesta mostra «és la visibilitat» i el «segon, les vendes». De fet es vol aprofitar aquest cap de setmana en què hi haurà una gran afluència de visitants per donar a conèixer «el producte que ofereix Andorra». De totes maneres, Riba va admetre que el centre comercial és un lloc per on passen moltes persones del país i, per tant, es vol continuar incidint en el que «ofereix el territori» també als que hi viuen.



Riba va destacar que en les edicions anteriors sempre s’ha valorat més la visibilitat que dona aquesta presència a illa Carlemany que no pas les vendes, ja que s’ha detectat que la gent «xafardeja» i tasta els productes però no és un punt en què es facin moltes vendes.



Ara com ara en el catàleg en línia de la marca de productes agrícoles i artesans hi consten 21 productors i n’hi ha d’altres cinc que estan fent els tràmits per entrar-hi. D’aquesta manera, cap a finals d’any o com a molt tard durant el primer trimestre de l’any que ve ja seran 26 els que estaran sota el paraigua d’aquesta marca. Riba va remarcar que estan «molt i molt satisfets», ja que va recordar que el 2014, quan es va impulsar la iniciativa, el volum de productors era tot just de nou, motiu pel qual agraeixen que «confiïn en la proposta».



La mostra ha obert portes avui i es podrà visitar fins demà a les dues del migdia. Als cinc estands instal·lats al vestíbul de l’illa i a la furgoneta que es troba a l’exterior s’hi poden trobar cerveses, embotits, melmelades, xocolates o cosmètics.