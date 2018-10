Isidre Molas renuncia a la seva plaça de magistrat al TC

Hi ha una llei urgent al Consell però el problema està al carrer

El magistrat del TC, Isidre Molas, ha comunicat avui la seva «renúncia voluntària». Així es va informar des del TC mitjançant un comunicat de premsa. En el text s’explicava que en la reunió plenària que es va celebrar ahir, Molas, que era magistrat de l’alt tribunal des del 20 d’agost del 2014 i havia estat president del TC des del setembre del 2016 fins al setembre del 2018 va comunicar la seva decisió. En el comunicat del TC es va indicar que «amb recança» es va aixecar acta i la resta de membres del tribunal van voler «palesar de manera unànime la contribució sempre lleial i imparcial» de Molas, així com «la rellevància que ha tingut la mestria de donar a la deliberació col·lectiva». En ser un membre nomenat pel Consell General, serà el Parlament qui haurà de nomenar el seu substitut.

Per El Periòdic

