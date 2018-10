Els hotelers lamenten el desinterès del comú per dinamitzar Sant Julià

La Unió Hotelera d’Andorra (UHA) va dissenyar l’any 2016 un Pla Estratègic amb la intenció de millorar les condicions del sector hoteler del país en general i, a banda, va decidir apostar per revitalitzar Sant Julià de Lòria en particular. La parròquia laurediana és la que tradicionalment acumula el nombre de pernoctacions més baix en els seus allotjaments, ja que compta amb «pocs atractius turístics». En paraules de la directora de la UHA, Sarah-Jane Giménez, es tracta d’una zona «sense botigues i lluny de les pistes d’esquí», de manera que es genera una problemàtica evident però «difícil de solucionar». Així i tot, la UHA va decidir crear una sèrie de mesures consesuades amb els hotelers associats (un 60% del total del parc lauredià) per intentar dinamitzar la parròquia i buscar noves activitats que atraguin visitants. Malgrat que esperaven la col·laboració del comú i en diverses ocasions van demanar una reunió amb el cònsol major Josep Miquel Vila, Giménez assegura que mai van rebre resposta i el projecte va quedar «aparcat». «Tampoc tenim gaires solucions per proposar ni les idees massa clares i no els hi hem insistit», reconeix la directora, tot lamentant que el comú «potser» hauria de ser el principal interessat.

Promoció del país

Dins aquest Pla Estratègic també s’inclou el projecte de la revista Discover Andorra, de la qual al desembre es publicarà la tercera edició en català, castellà, anglès i francès. «És una revista molt visual i interessant perquè ven el país i l’oferim a tots els hotels de manera gratuïta», explica Giménez, qui va prendre l’exemple de la majoria de grans hotels europeus que deixen una mostra de promoció turística de la ciutat en qüestió a les habitacions. D’altra banda, la UHA ja està treballant en l’organització de les onzenes jornades de cuina andorrana, Andorra a Taula, que s’inicien el 2 de novembre, amb la participació de 32 restaurants que, fins al 2 de desembre, oferiran diferents menús gastronòmics.