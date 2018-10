Descarrega es mostra a l’espera de la trobada amb els sindicats

El projecte de llei de la Funció Pública aprovat per l’Executiu a principis del mes de gener ha generat molt de debat i oposició des dels seus inicis i, fins i tot, va dur els funcionaris a la primera vaga de la història del país. Davant l’amenaça per part de la Unió Sindical d’Andorra (USdA) i el SEP de convocar noves mobilitzacions, la ministra de Funció Pública, Eva Descarrega, va declarar que «encara som en període d’esmenes» i a partir de llavors «caldrà veure com es tanca el text» al Consell General. Ara per ara, ja hi ha una esmena a la totalitat presentada pel PS i, per tant, es produirà el corresponent debat. Descarrega va assegurar que des de l’Executiu, «com no pot ser d’una altra manera, respectem la posició dels sindicats» i es manté a l’espectativa de «veure la seva reacció».

La ministra va explicar que la setmana vinent el grup parlamentari de DA es reunirà amb els sindicats per plantejar les esmenes treballades, algunes de les quals s’han realitzat conjuntament amb el Govern. Així i tot, Descarrega va reconèixer que des del moment en què el text va entrar a tràmit parlamentari «ja el donem per tancat». La consellera socialdemòcrata, Rosa Gili, per la seva banda, va dir que «una llei tan important com aquesta s’ha de fer des del consens, tant amb els treballadors públics com els grups polítics». A més, el PS preveu presentar més esmenes parcials al text, formulades i preparades després d’haver-se reunit amb representants dels sindicats dels assalariats afectats.