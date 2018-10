Andorra, país cardioprotegit

La Unió Hotelera d’Andorra (UHA) se suma a la campanya de la Creu Roja Andorrana que des de fa temps està cardioprotegint els diversos esdeveniments que se celebren al país dotant-los de desfibril·ladors i altres aparells sanitaris. Així, la UHA ha signat un conveni amb la Creu Roja, la marca de desfibril·ladors Schiller i el Rescue Center 112 de la Seu d’Urgell amb la intenció de que tot el parc hoteler del Principat també sigui un espai cardioprotegit i compti amb les mesures oportunes que permetin actuar en cas de produir-se una parada cardiorespiratòria. «Considerem que Andorra promou molt l’esport, el benestar i la salut i des de la UHA volem col·laborar protegint també el sector hoteler i el país», va explicar a EL PERIÒDIC la seva directora Sarah-Jane Giménez. I és que moltes de les morts que es produeixen per aquest motiu arreu del món es podrien evitar si tant els espais públics com els privats, en aquest cas, els hotels o els restaurants, comptessin amb un desfibril·lador. Tant és així que, tal com va informar Giménez, la nova normativa de classificació hotelera puntua positivament tots els establiments que comptin amb un d’aquests aparells, ajudant-los a millorar la reputació.

Desfibril·ladors autònoms

Actualment, totes les parròquies compten amb desfibril·ladors en diversos punts considerats de gran afluència. El primer desfibril·lador autonòm, el qual ofereix assistència en la seva utilització, té connexió a internet i activa automàticament els serveis d’emergència del SUM, es va instal·lar el 12 d’abril de l’any passat a la plaça de la Rotonda d’Andorra la Vella. Aleshores es va considerar el primer pas cap a l’autoprotecció cardíaca del país que a poc a poc s’ha anat ampliant i ja compta amb un gran equipament.