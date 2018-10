Saboya es compromet a analitzar les queixes del transport escolar

El ministre d’Economia, Competitiviat i Innovació, Gilbert Saboya es va comprometre ahir a analitzar les queixes per presumptes deficiències al servei de transport escolar que aquesta setmana han ressonat amb força a diferents xarxes socials, segons va explicar la mare que ha vehiculat les queixes per aquest servei, Ana Maria Castañeda, a la sortida d’una reunió amb el ministre i la directora de Transports, Irene González. Castañeda també es va reunir ahir al migdia amb el raonador del ciutadà, Marc Vila, per aquest mateix motiu. La mare afectada va explicar a la sortida de les reunions: «Entenc que el problema del transport públic a Andorra va més enllà del transport escolar i m’han explicat que estan treballant en una nova distribució de les línies i els horaris però això trigarà molt de temps. Els he demanat mesures urgents perquè, almenys, passin com més aviat millor, dos autobusos de reforç escolar, en lloc d’un», va explicar. La mare va arrencar el compromís del Saboya i González que tractaran el tema conjuntament amb el ministre d’Educació i la Cooperativa Interurbana «i que em trucaran».

El problema

Les xarxes van començar a bullir a principis de la setmana quan Castañeda va publicar diversos vídeos i imatges de com els nois i noies que esperaven l’autobús per anar a escola es quedaven a terra perquè no hi cabien. Davant del rebombori organitzat, Castañeda va animar a tothom qui tingués queixes a formalitzar-la al Servei d’Atenció al Consumidor del Govern. «Això va sorgir perquè quan jo trucava a la Cooperativa Interurbana per queixar-me, em deien que no hi havia ningú més que els manifestés aquest problema però jo crec que el problema existeix i incomoda a la gent però no es queixa, o no ho fa a la via on toca», va lamentar Castañeda.



L’empresa que gestiona les línies regulars i el reforç escolar en qüestió és la Cooperativa Interurbana, presidida per Gabriel Dallerès, qui va explicar els detalls de la situació: «El sistema de bus lliure permet als escolars utilitzar qualsevol de les línies regulars per anar a l’escola però, a banda, hi ha un bus de reforç escolar que passa al matí i que fa un recorregut diferent». Per tant, segons Dallerès, el problema el tenen únicament els nois i noies que esperen el bus de reforç, que és únic, de moment, i aquest arriba ple o per causes alienes a la voluntat del servei, arriba tard. En aquest sentit, Dallerès va recomanar a tots els alumnes a qui els sigui possible, «apropar-se a les parades de les línies regulars on gràcies al sistema de bus lliure podran pujar a un autobús i, en el cas que estigui ple, podrien pujar al següent». El president es va mostrar completament disposat a treballar per a la millora de la situació i va explicar que, de fet, sempre s’apliquen ajustos als començaments de curs.



Castañeda no acaba d’estar d’acord amb aquesta opció perquè «pot suposar fer fins a tres transbordaments d’autobús per arribar al centre escolar». La recentment creada Associació de Consumidors i Usuaris també es va posar en contacte amb Castañeda per conèixer millor el problema i posteriorment, dimarts, van enviar «un mail a Consum per interessar-nos per l’estat de la situació. Encara no tenim resposta», va comentar el president Lluis Ferreira qui va afegir que volen analitzar millor la situació d’aquest transport escolar «amb objectivitat». Tot i això, l’ACU va manifestar que al transport públic del país «hi ha un cacau interessant», que esperen que millori amb el concurs públic per al servei que s’ha d’obrir aviat.

Dallerès reitera «la incertesa» pel retard del concurs

El president de la cooperativa interurbana va reiterar que el fet que el concurs per atorgar el servei de busos urbans i interurbans al país s’endarrereixi «crea incertesa». No obstant això, es va mostrar optimista i va apuntar a la possibilitat que el retard tingui l’origen en la incorporació de les recomanacions del Pla de mobilitat de la Vall Central que s’està elaborant paral·lelament i que encara no és públic, «encara que no en tinc ni idea, és una suposició», va aclarir. Dallerès creu que després que els problemes que el Govern ha tingut en convocatòries prèvies, ara s’asseguraran de fer un concurs millor.