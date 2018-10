Denuncien manca d’ajudes per als estudiants adults afectats de TDAH

Un dels principals problemes que s'ha presentat en la jornada sobre el trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat (TDAH) celebrat aquest divendres a Escaldes-Engordany, ha estat la manca d'ajudes acadèmiques que reben els adolescents després del batxillerat i la dificultat per introduir-se en el món laboral una vegada arriben a l'edat adulta. Així ho ha confirmat aquest vespre la presidenta de l'associació Albatros, Inmaculada Forés, que ha destacat la importància de difondre el significat del trastorn per a què tothom conegui la problemàtica que l'envolta i prendre consciència sobre el que suposa.

La cap de salut mental de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, Gemma Garcia, ha subratllat les paraules de Forés. "Falta suport a nivell d'ocupació de treball", ha dit, ja que aquesta manca d'ajudes provoca que "aquestes persones tinguin major dificultat a l'hora d'organitzar-se, centrar-se o estudiar d'una certa manera". Tot i això, ha defensat la bona actuació de les escoles cap als infants que pateixen TDAH, ja que reben moltes ajudes i se'ls hi preparen els exàmens de manera diferent a la resta d'alumnes per a què evolucionin correctament. A més, Garcia ha afirmat que no hi ha cap mancança pel que fa als tractaments i al personal que diagnostica aquests casos.

La xifra de persones que pateix TDAH a nivell internacional se situa entre el 3 i el 7%. Aquesta xifra es deu a que "cada vegada s'està diagnosticant millor" ha assegurat Garcia, tot i que hi ha un consens que determina que aquests casos no estan ben diagnosticats a tot arreu i és per aquest motiu que existeix aquesta variació. D'altra banda, pel que fa a Andorra, les consultes infanto-juvenils que es realitzen en relació al trastorn ascendeixen fins el 39%, i es diagnostica TDAH en la majoria dels casos.

La jornada ha comptat amb l'assistència de diferents especialistes en el trastorn i ha servit per donar a conèixer l'associació Albatros, informa l'ANA.