Sense ‘mapping’ en un cap de setmana crucial per al turisme

El mapping de l’església de Santa Coloma no funcionarà durant tot aquest cap de setmana, de màxima afluència turística al país gràcies als tres dies seguits de festa que hi ha a Espanya. El motiu de la pana és un problema tècnic que es va detectar ahir al matí, segons fonts properes al departament de Patrimoni, que van afegir que amb tota probabilitat serà ben avançada la setmana entrant quan estigui solucionat. Les oficines de turisme del país ja avisaven ahir a la tarda que la visita no seria possible durant el cap de setmana però asseguraven desconèixer els motius. Fa només 28 dies que es van inaugurar les projeccions.



Segons fonts properes a Patrimoni, cap tècnic del país va poder resoldre l’avaria i la casa mare, localitzada a Espanya, no podria arreglar l’avaria fins a la setmana vinent. Es desconeix si s’havia previst o no un protocol d’intervenció en cas de problemes tècnics amb el mapping.

El perfil de twitter Museus d’Andorra, gestionat pel Ministeri de Cultura, va publicar ahir a última hora de la tarda el següent missatge: «Aquest matí hem tingut un problema tècnic amb el videomapatge de Santa Coloma, els Orígens. Tot i els esforços tècnics, ens ha estat impossible solucionar-lo i el servei es veurà interromput fins al dimarts. No obstant això, l’església romandrà oberta a les visites en l’horari habitual. Us comunicarem de nou quan el servei torni a estar en funcionament. Lamentem molt les molèsties ocasionades i agraïm la vostra comprensió».

Cap tècnic al país va poder resoldre el problema, que haurà d’esperar fins a la setmana vinent



El videomapatge és una de les inversions-joia del Ministeri de Cultura per a aquesta legislatura i ha patit diversos mesos de retards i polèmiques com la de la rassa per fer passar els cables per a la projecció, que es va obrir a través de l’antic cementiri i va deixar al descobert diversos cadàvers.

Èxit d’afluència

L’1 d’octubre, el Ministeri va anunciar que 2.000 persones ja havien visitat el mapping en només dues setmanes, una xifra que va ser molt ben valorada i que denota l’interès per aquesta atracció cultural molt espectacular i ben resolta de la qual no podran gaudir els milers de turistes que arriben al país aquest cap de setmana, amb els accessos per la frontera sud que acumulen cues quilomètriques des de dijous al vespre. Fins ara, la mitjana d’assistència diària al mapping havia estat de 123 persones, segons dades del Govern.



Al llarg dels primers 15 dies, el Govern va constatar gran quantitat de públic local interessat a conèixer aquest espectacle audiovisual, que reinterpreta artísticament una de les obres cabdals del patrimoni cultural andorrà, els frescos romànics de l’església de Santa Coloma. Aquests dies també han servit per organitzar visites per a col·lectius professionals, com el personal d’Andorra Turisme, hotelers, responsables el Ministeri d’Educació, Ensenyament Superior i Recerca i els representants dels diferents museus del país.

Inauguració

La ministra de Cultura, Olga Gelabert, acompanyada d’altres autoritats del país, va inaugurar el 14 de setembre passat el mapping de Santa Coloma, previst per a la tardor de 2017 i després postergat a la primavera de 2018. El sobrecost de la inversió final en el videomapatge i adequació de l’espai va ser de 245.000 euros, un 172% més que el pressupost inicial. H