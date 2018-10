Andorra vol seguir sumant davant la gran favorita del grup

La selecció nacional juga avui el tercer partit de la Lliga de les Nacions contra Geòrgia a l’estadi Dinamo de Tbilissi amb el millor panorama possible: Una Andorra de rècord arriba imbatuda a la tercera jornada davant uns favorits que volen emportar-se el grup i la Lliga D. En aquest sentit, la tricolor arriba amb canvis respecte a les dues convocatòries anteriors, ja que Luigi San Nicolás no ha viatjat amb l’equip però en canvi sí que ho han fet Juli Sánchez, Marc Ferré, Xisco Pires i Marc Pujol, que torna després d’un any de lesió.

Avui es pot escriure una altra històrica pàgina de la selecció naciona. L’equip arriba amb la moral ben alta, amb ganes de vèncer. Sens dubte. Tot i això, l’entrenador nacional, ho té clar: «Geòrgia és la favorita per guanyar aquest grup i la Lliga D de la Nations League». «És un equip que juga com un equip, amb dos laterals molt ofensius, un centre del camp molt complet que a més juga al mateix equip i ofensivament, trobem tres jugadors de moltíssima qualitat, tal com han demostrat en partits anteriors», sentenciava el tècnic. Per aquest motiu, al camp s’haurà de sortir amb tot: «Intentarem ser fidels al nostre estil de joc, si no tens la pilota, no et queda més remei que recuperar-la, volem tenir una forta defensa». «L’objectiu és ser un equip competitiu, amb moltes accions defensives i ofensives, i llavors ja veurem per a què ens serveix, de moment, hem puntuat en els dos partits que portem», recordava.

Així mateix, Álvarez espera un partit en el qual el rival busqui un gol ràpid, tal com va assenyalar el seleccionador georgià Vladimír Weiss en la roda de premsa prèvia al partit d’avui. «Volen continuar mantenint l’avantatge i volen guanyar, nosaltres hem de fer que el partit sigui molt llarg, hem d’estar dins del matx tota l’estona, mantenint les coses que hem fet bé i millorant les que no han sortit tant», assegurava el tècnic andorrà. Per tant, el que té clar és que «s’ha de millorar en la part defensiva», «fer-ho millor que contra Kazakhstan, quan es tingui la pilota s’ha de saber què fer amb ella», aclaria. «És un gran rival, dependrà del que sigui capaç de fer», afirmava.

Geòrgia, preocupada

Weiss no es va mostrar ahir com a favorit, ja que va voler destacar la situació «interessant d’imbatibilitat» d’Andorra. «És molt important guanyar perquè depenem de nosaltres, és un equip que està molt ben preparat i que no ha vingut a Tbilissi a passejar-se», opinava. «Darrerament ha escollit una bona tàctica, l’entrenador té clar el que fa i faran tot el possible per guanyar», apuntava. «El que més destacaria és l’ordre del seu joc», puntualitzava. També va recordar la importància de marcar ràpidament i va demanar a l’afició que «ompli l’estadi i ens ajudi».

El retorn de Marc Pujol

Com a punt molt interessant pel partit d’avui destaca el retorn de Pujol, que ja es troba al 100% després d’un any de lesió i vol posar un gra de sorra molt important en aquesta magnífica versió de la selecció tricolor. «Estic molt content d’estar aquí i poder jugar, espero que puguem mantenir la línia que portem en els darrers partits i que fem un bon treball defensiu», desitjava. «Vull que fem un passa endavant en l’àmbit ofensiu», afirmava.

Per tant, amb novetats, molta motivació i ganes, els gladiadors andorrans busquen, avui, de nou, mantenir la ratxa d’un any sense perdre.