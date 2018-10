Propietaris i immobiliaris creuen que la pujada dels preus són casos aïllats

Els propietaris i els immobiliaris admeten que hi ha problemes d’habitatge a Andorra però consideren que les denúncies que el Raonador del Ciutadà ha rebut en relació amb l’augment desproporcionat del preu dels lloguers són només casos aïllats. «No neguem que pugui haver-hi casos concrets i problemàtics, i és important solucionar-los un a un, però no es tracta d’un comportament generalitzat», va manifestar Pascual Gracia, el president de l’Associació de Propietaris de Béns Immobles (APBI). «Aquestes queixes representen una proporció mot petita en comparació amb el nombre de contractes que s’han renovat i, per tant, el problema no es pot extrapolar a la totalitat del mercat de l’habitatge», va afegir el president del Col·legi d’Agents i Gestors Immobiliaris (AGIA), Jordi Galobardas.

Les seves declaracions intentaven minimitzar l’impacte de les paraules del raonador del ciutadà, Marc Vila, que el passat dijous va anunciar que obria una investigació per estudiar l’augment desorbitat del preu dels lloguers després d’haver recollit prop d’una quarantena de queixes al respecte, a les quals cal sumar-ne cinc més que va rebre just ahir. Tant Gracia com Galobardas van aprovar l’obertura d’una investigació, però van demanar posar en context les dades que va donar Vila. De fet, el president de l’AGIA va reconèixer que el sector immobiliari ha registrat una tendència a l’alça dels lloguers a les parròquies centrals, «però no les barbaritats que va difondre el raonador; els percentatges són inferiors als dos dígits».

Disposar d’informació

Els propietaris i els immobiliaris consideren prioritari disposar de més informació. «Nosaltres veiem molt bé la investigació però som ambiciosos i anem encara més enllà; demanem a les administracions que facin pública la informació de què disposen en relació amb l’habitatge», va apuntar Gracia. Precisament, des de l’AGIA estan elaborant un informe sobre el mercat immobiliari del país que preveuen tenir enllestit a finals d’any malgrat que estan trobant dificultats per accedir a certa informació i demanen la col·laboració dels comuns.

Ells són els que disposen de la majoria de dades perquè, a excepció de Canillo, cobren impostos sobre els lloguers. Galobardas va admetre converses amb els comuns i va explicar que molts veuen uns problemes de confidencialitat que, segons el president de l’AGIA, no hi serien perquè ells sol·liciten dades agregades i ho fan a través d’una empresa independent. Per la seva banda, Gracia va apuntar que «aquesta informació seria bona per a tots: els propietaris, que podrien anticipar-se a la manca d’oferta; els llogaters, que podrien fer una selecció més acurada del pis on viure; i l’administració, que podria legislar sobre la realitat».

Possibles solucions

L’APBI i l’AGIA coincideixen que calen dades serioses per poder adoptar mesures adequades, ja que ara s’està treballant sobre impressions i no sobre la realitat. Tot i així, l’Associació de Propietaris de Béns Immobles considera que més enllà de solucions a llarg termini com crear pisos socials n’hi ha d’altres com el lloguer garantit. «Es tractaria que el Govern llogués immobles a particulars i els posés a disposició de les persones amb necessitats a un preu inferior al del mercat, de manera que s’evitaria la generació de guetos i la concentració de gent en un determinat lloc», va explicar Gracia.

Dificultats dels temporers

L’accés a l’habitatge és una de les principals dificultats que s’estan trobant els temporers que tenen previst venir a treballar a Andorra durant la temporada d’hivern. El president de l’AGIA va admetre que el problema «és recorrent i sempre hi serà perquè és difícil d’afrontar des del sector immobiliari en ser una qüestió temporal».

Des de l’Associació de Xilens, la seva presidenta, Marianela Harrisson, va explicar que assessoren els xilens que venen a passar la temporada aquí. De tota manera, va informar que enguany estan rebent menys consultes després de l’experiència de l’any passat, en què molts temporers van haver de retornar a Xile perquè un cop aquí no podien assumir els lloguers requerits. A més, ara ja no obtenen el mateix guany econòmic que abans.

Grandvalira va assegurar que està rebent tantes peticions per treballar a l’estació com altres vegades malgrat haver constatat la problemàtica. De tota manera, per fer-hi front, des de fa dos o tres anys disposa d’edificis sencers llogats i d’acords amb immobiliàries per facilitar habitatge a les persones amb més problemes. Aquest any, precisament, n’han incrementat les places. Tot i així, un 80% dels temporers repeteixen i ja tenen aparaulat el pis amb els arrendadors.