Oliver Avilés s’adjudica l’etapa pròleg de l’Andorra Bike Race

L’Andorra Bike Race va començar ahir amb 151 corredors prenent la sortida a la plaça del poble de la capital. Es disputava l’etapa pròleg al Vallnord Bike Park, amb Oliver Avilés com el més ràpid.

Al matí es realitzava la sortida neutralitzada a Andorra la Vella. La immensa majoria de corredors són espanyols i una petita representació és andorrana, amb ciclistes també de França, Itàlia i Noruega. Dani Buyo, un dels organitzadors, destacava la internacionalització de la prova i «les perspectives en futures edicions de créixer», tant en nombre de països com de corredors. En aquesta primera edició han volgut «ensenyar als participants de fora les rutes més dures que hem intentat trobar de BTT dins el país perquè sigui realment un repte».

Entre les cares conegudes al pilot hi ha l’actor Santi Millán. Recordava abans de començar que «sempre ho passo malament a les sortides» i que davant de tres dies de competició «la qüestió és no pensar, posar-se sobre la bicicleta i començar a pedalar». El pilot resident de MotoGP, Aleix Espargaró, destacava que la seva intenció és «passar-ho bé», perquè el calendari al Mundial és exigent i no l’ha pogut preparar: «Serà molt dura perquè el país si alguna cosa té és que puja molt, però crec que la gent s’ho passarà molt bé». Avilés va ser el vencedor del pròleg amb un crono de 10.43 minuts. Segon era Guillem Cassú (11.15) i tercer Guillem Muñoz (11.18). En la categoria elèctrica va guanyar Markel Uriarte amb 9.34. El van seguir Xavier Ferrer (9.49) i Diego Capataz (10.13). H