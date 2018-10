Lindsay Vonn posarà punt i final a la seva carrera a Andorra

L’estrella mediàtica de l’última dècada, la nord-americana Lindsay Vonn, es retira. A final de temporada deixa la competició. Amb 33 anys, ahir ho anunciva en una roda de prema a Nova York, el que comporta que la seva darrera la cursa la realitzarà a les finals de la Copa del Món de Grandvalira, que se celebraran de l’11 al 17 de març de l’any vinent. Suma al llarg de la seva carrera 82 victòries a la Copa del Món, ostentant el rècord femení, i confia aquesta pròxima campanya superar també el masculí, que té el suec Ingemar Stenmark, amb un total de 86. «Si pogués trencar el rècord seria increïble, i si no puc haurà estat un gran recorregut i encara seré la dona amb més èxits. Penso que és per estar realment orgullosa», exposava Vonn, «així que ja veurem que passa aquest any».

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació