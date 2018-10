Continuar amb la línia ascendent en el retorn de Peñarroya

Tarda d’emocions la que es viurà aquesta tarda al Poliesportiu d’Andorra. La primera i més important és a que juga el BC MoraBanc Andorra, però també serà un partit especial per la presència a la banqueta del BAXI Manresa de Joan Peñarroya, el tècnic que va portar un bon grapat d’èxits durant els vuit anys que va ser al Principat.

Serà la tercera vegada que es trobin els dos conjunts, després d’haver-ho fet en dues ocasions en pretemporada, repartint-se les victòries. El MoraBanc es presenta a la cita després de l’exhibició mostrada davant el Brescia a l’EuroCup, però segons l’entrenador, Ibon Navarro, hi ha «detalls a millorar», i confia que «l’equip faci un bon treball, fidels al que volem fer» durant tot el matx, perquè davant tenen un rival que té «clara la manera que volen jugar» i presenta fins a la botzina final «esperit competitiu». En aquest sentit preveu que amb tota seguretat «serà un partit llarg i que ens exigirà que fem un bon treball durant molts minuts».

El partit «és un repte perquè el Manresa ens exigirà moltes coses i les haurem de fer molt bé per poder guanyar». Els antecedents de pretemporada els agafa amb pinces per a que siguin una referència, ja que «no hem jugat amb ells amb tot el seu bloc al complert, i ells en canvi sí que ho han fet amb nosaltres amb tots els jugadors. S’ha de fer un treball de conscienciar a la gent». Navarro, des de la seva arribada, sempre ha destacat la feina feta per Peñarroya al Principat. «Va deixar aquí un llegat. Les dues parts es deuen molt. En vuit anys va portar l’equip des de les catacumbes del bàsquet espanyol fins a Europa i ser un equip i club respectats. Li deu al club donar-li l’oportunitat de ser l’entrenador que és ara», convertit en «un dels referents a la Lliga Endesa, que té un segell que ha deixat aquí, i la meva intenció no és perdre’l ni espatllar-lo. Sinó aprofitar-lo. Ha creat un estil de joc de l’Andorra, que ara tracta de fer-lo a Manresa».

El retorn

Peñarroya rebrà un reconeixement merescut per part del públic i el club per tota la tasca realitzada dirigint l’equip, des de LEB Plata. «És un partit especial», afirma el tècnic egarenc, ja que torna «on he crescut professionalment com a entrenador després de vuit anys i segur que té connotacions especials. A veure com les portem tots, però una vegada comenci el partit tothom va a la seva». Al seu exequip el veu «amb molt nivell, arguments i amb molts jugadors. No et pots centrar en només un en concret perquè és una plantilla molt homogènia i a sobre a casa tenen un plus».

És un conjunt que està «en forma» i dels «anomenats a ocupar places de play-off», que «sense tenir gran encert a dia d’avui en el llançament exterior, corre molt bé el camp, carrega rebot ofensiu i té jugadors importants», caracteritzant-se perquè «defensa molt bé»,destacant especialment la feina dels bases en aquest sentit, Albicy i Luz. El Manresa arriba amb les baixes de significatives de Doellman i Lukovic. Peñarroya, amb la mentalitat que ja va demostrar a Andorra, ho aparca perquè «em preocupa els que hi són perquè són els que han de tirar això endavant».

Un dels qui van ser els seus pupils, Moussa Diagné, remarca també que «és casa seva i segur que el rebrem molt bé». En aquest matx «hem d’intentar buscar l’equilibri en atac i defensa, però és bàsquet i no es pot estar els 40 minuts bé, però s’ha d’intentar buscar-ho per millorar com a equip», perquè davant tenen «un grandíssim rival que lluita fins el final».