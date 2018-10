Tret de sortida a una nova edició del Festival de titelles

D'altra banda, pel que fa al diumenge 14 d'octubre, la jornada s'iniciarà a les 11 hores altra vegada amb l'espectacle 'Dragonci' de la mà de 'Titiriteros de Binèfar' i finalitzarà a les 17 hores amb 'Tropic' de Teia Moner. Una vegada més, es realitzarà un altre espectacle per als infants en finalitzar l'esdeveniment. A més, la sala de festes del Pas de la Casa també ha obert les seves portes aquest dissabte. La primera sessió ha estat a les 11hores amb 'El conte de la lletera' de la companyia 'Xip Xap' i, la segona, comptarà amb la repetició de l'obra 'La rateta'. El diumenge dia 14, la primera de les obres en el mateix horari serà 'Tropic' i, posteriorment, s'oferirà al públic 'Dragonci'.

El primer espectacle d'Encamp 'La rateta' s'ha celebrat aquest matí a les 11 hores de la mà de la companyia 'Campi qui pugui' i narra la tradicional història de la rateta presumida. A la tarda, infants i adults podran gaudir de l'obra 'Laika' de la companyia 'Xirriquiteula', a partir de les 17 hores, on es narra la història de la primera 'gossa astronauta'. A més, al finalitzar l'espectacle, es realitzarà un taller per als infants relacionat amb el món del teatre.

La parròquia d'Encamp ha donat aquest dissabte el tret de sortida al tradicional Festival de titelles que s'estendrà al llarg del cap de setmana i que se celebrarà a la sala de festes del Complex Esportiu. Com a novetat, s'han duplicat el nombre d'espectacles, passant de quatre a vuit, distribuïts entre Encamp i el Pas de la Casa i en diferents sessions de matí i tarda.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació