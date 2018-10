El Servei per a l'Autonomia Personal visita 28 habitatges per valorar l'adaptació

Cinc mesos després de la inauguració del pis mostra del nou Servei d'Assessorament i Subministrament de Productes de Suport, la recreació de l'habitatge instal·lat a la segona planta de l'edifici Clara Rabassa ha rebut un total de nou visites. Entre les visites més destacades, un total de tres usuaris s'hi van desplaçar per poder provar una grua de bipedestació i valorar si era el producte de suport adient a les seves necessitats, dos per provar una grua passiva i una associació d'establiment turístic hi va anar per conèixer les característiques d’un pis accessible per a persones amb problemes de motricitat i discapacitat física.

A més de les visites 'in situ' al pis, el servei també es va pensar per poder fer valoracions a domicili. De moment, ja s'han fet un total de 28 visites a usuaris als seus habitatge per valorar les millors solucions per adaptar el pis. Aquestes visites s'han fet de manera coordinada amb el Servei d'atenció domiciliària, el Banc d'ajudes tècniques, metges i ortopedes, els quals han proposat les adaptacions adients a cada cas i els utensilis necessaris. Segons apunten les dades facilitades pel ministeri d'Afers Socials, també hi ha hagut demandes per adaptar els llocs de treball.

En el marc dels tallers formatius que es fan des del servei, de cara al mes d’octubre està previst realitzar-ne un per explicar com s’han d’utilitzar els arnesos per a transferències de persones amb mobilitat reduïda. L’objectiu és conèixer els diferents models que hi ha i saber quin és el més adequat per a cada persona o situació i anirà adreçat a persones de l’àmbit sociosanitari.



Cal recordar que el pis mostra del Servei d'Assessorament i Subministrament de Productes de Suport està destinat a les persones amb discapacitat o una autonomia limitada perquè puguin conèixer i provar materials que necessiten per poder portar una vida més autònoma. Un habitatge que fa una setmanes se li va sumar un nou servei, el Banc de Productes de suport per a les persones depenents.