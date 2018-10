Un Ennis de rècord no és suficient

A Joan Peñarroya se li segueix donant bé el Poliesportiu d'Andorra. Però aquest cop des de la banqueta contrària. Al pavelló on va acumular tants èxits va tornar a guanyar, ara amb el Baxi Manresa. El BC MoraBanc Andorra, que no va tenir prou amb l'actuació de rècord d'Ennis, suma la primera derrota de la temporada a casa (77-82).

El prolegomen del matx va ser diferent del que és habitual. A la banqueta rival hi havia Peñarroya i en la primera ocasió que tornava al Principat va rebre el caliu i el reconeixement del club i l'afició, rebent una samarreta tricolor de l'equip i un llarg aplaudiment per part dels seguidors. La igualtat es va mantenir des d'un començament. Els andorrans portaven la iniciativa, però un encertat Vene no permetia que poguessin obrir escletxa a l'electrònic. Ennis es mostrava endollat des de diferents distàncies, anotant dos triples en el primer quart i dos tirs lliures seus feia que el primer període finalitzés 19-15.

Els punts de Del Águila permetien reduir distàncies, com el triple que va anotar després del de Jelinek. Els manresans des del perímetre estaven encertats, amb dos triples seguits de Vene des de la cantonada, que igualava el marcador a 26. L'intercanvi de cistelles i els empats, sempre amb iniciativa andorrana, eren constants fins que en el tram final el conjunt del Bages va canviar la tendència. Toolson posava la igualada a 32. Un tir lliure de Salvador capgirava el resultat. El segon l'errava, però el rebot l'atrapava el Baxi i la jugada finalitzava amb un triple de Lundberg. Era el primer avantatge visitant des de que ho havien fet a l'arrencada del partit. Dos tirs lliures d'Albicy i dos més de Toolson tancaven el quart, arribant al descans 34-38.

La tornada a la pista no va ser gens bona, amb els andorrans tenint problemes en el rebot defensiu. Sakho anotava en dues ocasions i Tomàs permetia escapar-se de 10. Shurna amb un triple trencava la mala arrencada. La cosa es complicava i Ennis va posar-se l'equip a l'esquena. I de quina manera. Gràcies a ell el MoraBanc remuntava en un tres i no res per posar-se només dos per sota, amb el canadenc errant un triple que hagués significat estar per sobre. Arribaven uns minuts on els dos equips només anotaven des de la línia de tir lliure. Els manresans van saber reaccionar per plantar-se al darrer quart manant de 13 (49-62), amb cinc punts seguits de Lundberg, amb un triple llunyà inclòs.

Els 36 punts i els 48 de valoració d'Ennis, xifres rècord d'un jugador del MoraBanc a l'ACB, són insuficients per guanyar el partit

Tenia el canell calent i era el primer en anotar en la represa. Vene també ho feia i el Baxi marxava de 17 (49-66). La situació era límit i per la tendència que hi havia en pista semblava un partit sentenciat, però el MoraBanc no va baixar els braços i amb un Ennis estel·lar el panorama va canviar totalment. La pressió alta andorrana funcionava i el Manresa va col·lapsar-se. Va posar-se a només cinc punts i Vene, amb un triple, trencava una ratxa dels bagencs de quatre minuts sense anotar. L'estoni tornava a veure cistella, però Jelinek responia amb un triple. El partit estava del tot obert. Lalanne es mostrava fort a la pintura i els seus punts i rebots castigaven als andorrans. Qui es mostrés més encertat i mantingués la calma seria qui s'adjudicaria l'enfrontament i aquest va ser el Manresa. De res van servir els 36 punts d'Ennis i els 48 de valoració, que signifiquen el rècord en aquestes estadístiques d'un jugador del MoraBanc a l'ACB.