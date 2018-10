Neguit per la gestió del pàrquing de l'antiga estació d'autobusos

L'associació de comerciants de Riberaygua i Travesseres ha mostrat la seva preocupació per com està evolucionant el nou aparcament que s'està construint als terrenys de l'antiga estació d'autobusos. Per una banda, pels retards en la finalització de l'obra (el comú d'Andorra la Vella va anunciar aquest abril la voluntat de tenir-lo enllestit a principis de juny), i per l'altra, perquè veuen a venir que finalment l'explotació d'aquest pàrquing serà privada, ha lamentat la presidenta de l'associació, Rosa Pascuet. "L'anava a gestionar el comú i ara resulta que serà privat", ha criticat.

Si finalment són els propietaris dels terrenys els qui es queden amb l'aparcament, serà més complicat que aquest es pugui connectar amb el del Parc Central, així com que es faci una entrada cridanera per captar l'atenció dels turistes. Una demanda que havia fet l'associació i que el comú s'havia compromès a fer, ha recordat Pascuet.

Per la seva part, fonts comunals han indicat que se segueix negociant amb els propietaris, però que de moment no hi ha cap novetat ni acord al respecte sobre l'explotació de l'aparcament. En qualsevol cas, han defensat que l'important no és qui gestionarà el pàrquing, sinó que properament hi haurà al voltant de 150 noves places en una zona que en necessita, sobretot en moments puntuals en què es tanca l'aparcament del Parc Central, com pot ser al juliol pel Cirque du Soleil, o a l'octubre per la Fira d'Andorra la Vella. Així mateix, han indicat que el comú està fent "seguiment" de com evolucionen les obres.

D'altra banda, i pel que fa a l'altre aparcament que s'està construint a la parròquia, al carrer Valira a tocar de la rotonda de la Dama de Gel, entrarà en funcionament les properes setmanes. Si no hi ha imprevistos, abans de la Fira d'Andorra la Vella, que té lloc el 26, 27 i 28 d'octubre. Tindrà una capacitat per a 215 places. La corporació pagarà un lloguer mensual d'uns 12.000 euros per gestionar el terreny.

Una plaça pel poble al The Cloud

A banda de la incertesa pel futur del nou pàrquing de l'antiga estació d'autobusos, l'associació també ha expressat el seu neguit pel futur dels terrenys de The Cloud, tenint en compte que s'ha suspès la construcció de l'edifici. Pascuet ha informat que han demanat a la cònsol major de la capital, Conxita Marsol, que converteixi l'espai en una plaça per a esdeveniments pel poble. Marsol ja va avançar al darrer consell de comú que, de moment, ja hi ha el projecte de fer-hi algunes de les activitats del Poblet de Nadal.

L'associació demanava també que, almenys durant el període de Nadal, que és època d'afluència de turistes, no es fessin les obres d'adequació del terreny. En aquest punt també sembla que la corporació els ha escoltat ja que el gruix important dels treballs no es faran fins a partir del febrer.