Per primer cop la població del país més gran de 65 anys supera la de menys de 14

Per cada 100 menors de 14 anys que hi ha al país, hi ha 104,5 persones majors de 65 anys. Aquesta dada, anomenada índex d'envelliment, serveix per avaluar com evolucionen les edats de la població d'un país. I partint de l'històric dels darrers anys a Andorra, es pot afirmar que la seva població està cada vegada més envellida. L'any 2012 l'índex d'envelliment se situava en 81,1, i el 2005 era de 78,4. Els darrers anys la dada ha anat pujant fins superar, aquest 2017 i per primera vegada, el llindar del 100. És a dir, actualment, i per primer cop al país, hi ha més persones majors de 65 anys que persones menors de 14.

Són dades que recull l'informe sobre l'Observatori de la Gent Gran que ha elaborat l'Observatori Social d'Andorra (OBSA). En aquest, s'exposa que les causes d'aquest augment de l'índex d'envelliment estan relacionades sobretot amb l'increment progressiu de l'esperança de vida, juntament amb la davallada de la fecunditat. De fet, també es pot parlar de rècord pel que fa al nombre reduït de naixements al país. L'any passat van néixer 588 nens a Andorra, la dada més baixa dels últims 30 anys.

Tornant a l'índex d'envelliment, i tot i superar-se per primera vegada el nombre de persones més grans de 65 anys en relació a la de menys de 14, encara s'està lluny de dades dels països veïns. Com és el cas d'Espanya, que té un índex de 118,3. Així mateix, i si el que es calcula és el percentatge de població més gran de 65 anys en relació a la total, Andorra està en el 14,4%, el que representa cinc punts per sota de la mitjana europea (19,4%). Espanya té un percentatge del 19%, França del 19,2% i Portugal del 21,1%. En tots els casos es parteix de dades del 2017.

Es pot afirmar, per tant, que l'envelliment de la població andorrana no és tan pronunciat que el dels països veïns, tot i que l'evolució és paral·lela a la d'aquests: el percentatge de poblcació de més de 65 anys respecte el total era de l'11,8% el 2005, i des de llavors ha anat creixent.

D'altres dades que constaten l'augment de les persones grans en comparació a les de menys edat és el càlcul de l'edat mitjana del país, que és de 41,39 anys, gairebé tres punts més que fa 13 anys.

A banda de seguir les tendències dels països de l'entorn, aquesta evolució de la població andorrana s'explica també, informa l'Observatori Social, perquè "l'entrada de nous immigrants al país s'ha aturat" (i normalment són població jove). A més a més, les persones que en els darrers anys de crisi han marxat del país per manca de feina també són, en línies generals, joves.

L'OBSA demana projeccions demogràfiques

Constatada aquesta situació, en el mateix estudi l'OBSA exposa la necessitat d'establir projeccions democràfiques per saber cap a on evolucionarà la població, "com a eina que pot permetre anticipar determinats esdeveniments, situacions i necessitats a mitjà termini", i poder realitzar així "plans d'actuació". Plans econòmics i socials per després dur a terme unes o altres polítiques socials, especialment les que tenen relació amb les pensions.