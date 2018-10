El refugi Ventosa i Calvell estrena la remodelació

El refugi Ventosa i Calvell del Centre Excursionista de Catalunya, situat al Parc Nacional d'Aigüestortes i Sant Maurici, ha estrenat les obres de remodelació que s'han estat fent els darrers mesos per millorar el servei i la comoditat dels usuaris i els guardes. El refugi s'ha adequat aplicant tècniques d'eficiència energètica amb materials sostenibles. Amb la remodelació s'ha aconseguit que mentre al refugi vell a l'hivern la temperatura se situa entre els 5 i els 10°C, al nou, sense res de calefacció, superen en algun moment els 30°C i molts dies els 25°C. Aquesta remodelació s'emmarca dins d'un pla molt més ampli, impulsat per la Comissió de Refugis del Centre Excursionista de Catalunya (CEC), per garantir que els refugis del CEC continuïn sent una referència a tots els Pirineus. Aquest pla vol aconseguir que els refugis no només siguin un lloc d'aixopluc.

El projecte de remodelació, que ha comptat amb una subvenció del Departament de Territori i Sostenibilitat, és obra de Josep Bunyesc, arquitecte especialista en construccions de refugis i d'edificis d'alt rendiment energètic. Amb aquesta remodelació s'amplia el refugi fins a un 60% i es passa de 261 m2 construïts a 391 m². La primera fase de les obres, la construcció d'un mòdul de fusta prefabricat folrat amb xapa i policarbonat que protegeix de les condicions extremes de l'exterior, es va dur a terme en només nou dies durant el mes d'octubre de 2017. Així mateix, aquest mòdul té també una estança dedicada al refugi lliure quan el refugi estigui tancat. Pel que fa a les tècniques d'eficiència energètica utilitzades, aquest nou mòdul compta amb una façana sud, més gran que la del nord, que és un captador solar total que recull l'energia del sol a l'hivern i permet tenir l'interior del refugi entre 8 i 28°C sense calefacció.

La segona fase, realitzada a la primavera del 2018, ha remodelat la zona dels serveis i ha dotat al refugi de fins a cinc banys amb vàters secs i quatre dutxes amb aigua calenta. La remodelació també ha contemplat el respecte per al medi ambient en el tractament de les aigües brutes. La primera construcció del refugi es va realitzar l'any 1942 i era propietat del polític Joan Ventosa i Calvell. L'any 1954 Ventosa i Calvell va voler celebrar el seu 50è aniversari com a soci del Centre Excursionista de Catalunya cedint-li l'ús de l'edifici com a refugi de muntanya, inaugurant-se l'11 de febrer del 1955. Amb els anys, la vella cabana, que va ser testimoni de les primeres escalades i ascensions importants de la zona, es va anar deteriorant fins al punt de fer perillosa l'entrada. El 1976 el Centre Excursionista de Catalunya va decidir celebrar el centenari de l'entitat amb la construcció del nou refugi Ventosa i Calvell.