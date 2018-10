Acaba la ratxa d’Andorra però no les ganes de seguir fent història

Andorra va patir dissabte una dura derrota contra Geòrgia per 3 a 0 a Tbilissi, al Dinamo Arena. Va ser un matx en el qual es va rebre un càstig excessiu en comparació amb el bon joc practicat per part dels de Koldo Álvarez. L’essència d’autosuperació de la tricolor existeix, una derrota no vol dir res, però la ratxa d’imbatibilitat, malauradament, es va acabar amb un resultat bastant injust perquè fins al minut 85 els andorrans van estar immersos dins el partit. És més, al minut 10, Marcio Vieira va tenir una clara oportunitat que hagués canviat radicalment el partit. Però les coses van ser molt diferents. Malgrat això, les ganes de seguir fent gestes no s’han acabat, i Andorra ja és a Kazakhstan amb molt d’optimisme, pensant en el partit de demà i sent conscients del que s’ha fet bé i del que no ha sortit com s’esperava.

La selecció nacional ja es troba a Astana per disputar demà a la tarda el quart partit de la Lliga de les Nacions

En aquest sentit, Marc Vales va voler extreure dues lliçons del partit de dissabte: «La primera és que hem de donar importància al què hem fet aquest any i l’altra és que al final, aquesta és la nostra realitat a fora d’Andorra, patim molt contra seleccions d’aquesta mena». Per aquest motiu, els ànims no estan pels núvols: «estem fotuts perquè al final el jugador s’acostuma al que està vivint, estàvem en una dinàmica positiva, volíem continuar i aquest era el repte». Però, tot i «el petit clatellot per saber on estem», va mostrar les ganes de «seguir treballant». Per tant, el que caldrà és «millorar en petits moments de concentració» i ser conscients que si això passa, «els rivals ens castiguen».

Per aconseguir l’objectiu de recuperar-se, tot passa per un partit en el qual «ens tocarà patir». «Tenen un atac molt ràpid, a casa vam patir molt perquè tenen un ritme fortíssim, però segur que farem una bona feina», destacava.

Per altra banda, el capità de la selecció, Ilde Lima, va assegurar que es va aguantar «prou bé fins al minut 85», però que van ser «superiors». En aquesta línia, va manifestar la voluntat de «seguir treballant». «Sabem qui som, vam jugar en un estadi on cabrien tots els andorrans i acabar amb la ratxa ens sap greu», puntualitzava. Per això, demà viurem un partit en el qual «tocarà patir de valent un altre cop».

«Kazakhstan és una selecció superior a nosaltres i un conjunt que ha tingut mala sort durant aquest torneig, segur que tenen ganes de refer-se a casa, serà una guerra dura», reflexionava. En aquesta línia es va manifestar també el seleccionador nacional Koldo Álvarez: «Possiblement ens espera un partit complicat, partim de la humilitat i el treball, és l’opció que tenim de créixer en els partits, i avui dia, ens toca patir», reiterava. A més, va reiterar que «amb el temps donarem més mèrit a què hem fet, però avui, ens fa mal».

En aquest context, Andorra se situa en darrera posició a la taula del grup A de la Lliga de les Nacions D, però empatada amb Letònia i Kazakhstan. Per aquest motiu, Joan Cervós ho té clar: «Hem de seguir fent la mateixa feina i aportar més en atac, hem de donar-ho tot». Les ganes hi són, i només hi ha un petit problema, ni Vieira ni Cristian Martínez podran jugar per sanció. Qui torna segur és Jordi Aláez. Demà es pot fer un altre pas en la història d’aquesta selecció.