Pal Arinsal tanca l’estiu amb un augment del 20% de la facturació

Les instal·lacions de Vallnord - Pal Arinsal van acomiadar ahir la temporada d’estiu amb una jornada de portes obertes i incrementant per quart any consecutiu la facturació. Concretament, aquest any ha pujat un 19,78% respecte a la temporada passada i això ha permès assolir un dels objectius principals: fer que l’activitat estival representi el 10% dels ingressos totals de l’estació. Tal com es va informar des de Vallnord - Pal Arinsal mitjançant un comunicat, l’ampliació de les propostes de cara a l’usuari com la sortida a la venda del forfet de temporada Ski&Bike o la consolidació de les excursions en telefèric, expliquen l’increment d’ingressos malgrat que la temporada ha estat quatre dies més curta que la passada.



El director general de l’estació, Josep Marticella, va fer palesa la satisfacció pel transcurs de l’estiu i va remarcar «la importància que l’estiu generi el 10% de la facturació anual, un objectiu que ens havíem marcat com a prioritari».

Les claus

A més de la gran acollida del forfet de temporada Ski&Bike, que es comercialitzava per primera vegada aquest estiu i que ha superat totes les expectatives previstes, cal destacar l’important augment de la venda del passi exclusiu per a la pràctica de BTT, el forfet de temporada Bike. En aquest cas la xifra de venda del producte ha crescut un 45%. Igualment es va remarcar l’evolució de la venda del forfet de temporada Vallnord Bike&Ski i l’anticipació del forfet d’esquí per a la temporada d’hivern 2018-2019. En l’actualitat les vendes ja han crescut un 20% respecte del 2017. En el cas de l’escola d’esquí per a infants, a hores d’ara, també ha crescut un 45% respecte de l’any passat.



D’altra banda i pel que fa al telefèric que uneix Pal i Arinsal, s’ha consolidat com una de les activitats preferides per als usuaris. Gairebé 3.000 persones han gaudit del passeig del giny situat al costat del nou edifici de serveis del Coll de la Botella i que condueix fins al Parc Natural Comunal del Comapedrosa.

Hivern / Tenint en compte la voluntat que l’estació estigui oberta 10 mesos a l’any, durant els períodes de tancament es treballa per enllestir-ho tot per a la temporada següent. Així, la temporada 2018-2019 està previst que comenci el dia 1 de desembre del 2018 i s’allargarà fins al 22 d’abril del 2019. En total s’esperen 143 dies de neu que, els dissabtes dels mesos de març i abril es podrà gaudir fins a les 18 hores, una hora més de l’habitual.